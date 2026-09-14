Vilafranca fija la vivienda, el agua y la limitación de vehículos como prioridades para el tramo final de mandato

El presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, afronta el nuevo curso político con el objetivo de culminar los principales proyectos comprometidos durante el mandato. En una entrevista concedida a Onda Cero Menorca, Vilafranca ha situado entre las prioridades de la institución la limitación de vehículos en la isla, el acceso a la vivienda, las infraestructuras hídricas y la prolongación de la temporada turística.

Uno de los asuntos centrales de la entrevista ha sido la limitación de vehículos en Menorca. El presidente ha explicado que ya se han instalado cámaras en el puerto de Ciutadella y que se trabaja para hacer lo mismo en el puerto de Maó. Además, el Consell ha avanzado en acuerdos para el intercambio de información con las navieras y en la modificación de la Ley de Reserva de Biosfera, que Vilafranca considera necesaria para garantizar jurídicamente la futura regulación.

Vilafranca ha asegurado que la intención del Consell es que el sistema esté definido antes de diciembre de 2026, de manera que ciudadanos y empresas conozcan con antelación las condiciones que deberán cumplir para planificar la temporada de 2027. La institución estudia aplicar la limitación mediante el reglamento correspondiente o, mientras este no esté vigente, mediante un acuerdo provisional.

La vivienda, otra de las prioridades

El acceso a una vivienda asequible es otro de los principales retos señalados por el presidente. El Consell ha reforzado las inspecciones contra el alquiler turístico ilegal, con el objetivo de devolver viviendas al mercado residencial, y ha puesto en marcha ayudas dirigidas a jóvenes para facilitar el acceso a su primer alquiler.

La institución también ha apostado por adquirir solares destinados a vivienda social en diferentes municipios de la isla. A esta estrategia se suma una iniciativa para comprar directamente edificios de viviendas ya construidos, con el propósito de acelerar la incorporación de nuevos inmuebles al parque público. Vilafranca ha señalado que las adquisiciones estarán sujetas a tasaciones, bases y procedimientos administrativos y que no se comprará “a cualquier precio”.

Agua e infraestructuras: un déficit que el Consell quiere revertir

En materia de infraestructuras, Vilafranca ha reconocido que Menorca arrastra un déficit importante, especialmente en el ámbito del agua. El presidente ha defendido la necesidad de acelerar las inversiones y ha puesto como ejemplo la falta de conexión de la desaladora de la zona de Ponent con los depósitos de agua.

También ha defendido la construcción de una desaladora en la zona de Llevant, un proyecto cuya viabilidad se está estudiando tras un acuerdo entre el Consell y varios ayuntamientos. Según Vilafranca, el objetivo no es aumentar el consumo, sino disponer de una fuente alternativa que permita reducir la presión sobre los acuíferos y mejorar la calidad del agua.

La institución trabaja además en sistemas para reutilizar el agua depurada y captar el agua de lluvia, incluidos proyectos de recogida en polígonos industriales.

Turismo: más temporada baja y menos promoción del verano

En materia turística, el Consell mantiene su estrategia de desestacionalización. Vilafranca ha reiterado que la institución no está centrando su promoción en julio y agosto ni en el turismo de sol y playa, sino en los meses de temporada media y baja.

La cultura y el turismo activo son dos de los principales ejes de esta política, con iniciativas relacionadas con el patrimonio cultural, el Camí de Cavalls y las actividades deportivas. La mejora de la conectividad aérea durante los meses de menor actividad turística es otro de los objetivos.

El presidente ha destacado la recuperación de conexiones directas con Londres y otras ciudades españolas y ha apuntado que se estudia una conexión con Granada, especialmente teniendo en cuenta el número de estudiantes menorquines que cursan sus estudios allí.

Más renovables y estudio de nuevas soluciones para los residuos

La transición energética también ocupa un espacio destacado en la hoja de ruta del Consell. Vilafranca ha señalado el incremento de la generación de energía renovable en Menorca, aunque ha advertido de las limitaciones existentes para seguir aumentando esta producción.

En este sentido, ha destacado la planificación de un segundo cable eléctrico con Menorca, que permitiría incrementar la capacidad de generación renovable y reducir la dependencia de combustibles fósiles. Respecto a un nuevo proyecto de energía eólica marina, el presidente ha asegurado que el Consell analizará su posible impacto sobre la isla.

En cuanto a los residuos, Vilafranca ha defendido la necesidad de mejorar la separación y valorización y ha descartado mantener indefinidamente el actual modelo basado en el vertido. Entre las alternativas que se estudian figura la incineración, aunque ha recalcado que todavía no hay ninguna decisión tomada.

Reivindicaciones ante el Gobierno central

Las relaciones institucionales también han formado parte de la entrevista. Vilafranca ha valorado positivamente la colaboración con el Govern balear y ha destacado proyectos como el nuevo centro de Formación Profesional de Hostelería y la futura Escuela de Mercadal, que según sus previsiones será una realidad a principios de 2027.

En cambio, ha sido más crítico con el Gobierno central, especialmente por la falta de respuesta a una petición relacionada con la recuperación y actualización del convenio de carreteras. También ha reclamado una mayor “lealtad institucional” entre las diferentes administraciones.

Con este escenario, el presidente del Consell afronta el tramo final del mandato con varios frentes abiertos y con la mirada puesta en 2027, año en el que pretende que algunas de las principales medidas anunciadas, especialmente la regulación de vehículos y las políticas de vivienda, comiencen a traducirse en resultados concretos.

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