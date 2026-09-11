Desarticulada una red de tráfico de cocaína que utilizaba vehículos con compartimentos ocultos para introducir droga en Menorca

Una operación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha permitido desarticular un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína desde la Península hasta Menorca. La investigación se ha saldado con once personas detenidas, nueve en Menorca, la intervención de más de seis kilogramos de cocaína, siete vehículos y cerca de 9.000 euros en efectivo.

La investigación comenzó después de que los agentes detectaran un incremento de los envíos de droga hacia Menorca coincidiendo con la temporada turística. La organización aprovechaba el elevado flujo de pasajeros y vehículos en las conexiones marítimas procedentes de Barcelona, Valencia y Alcudia para trasladar los estupefacientes

Según los investigadores, la organización estaba liderada por un hombre asentado en Ciutadella y contaba con una compleja estructura logística para transportar la droga desde distintos puntos de la Península, principalmente Madrid, Barcelona y Valencia.

La organización empleaba coches del mismo modelo y año para facilitar su transformación e instalar en ellos compartimentos ocultos, conocidos policialmente como “caletas”, situados bajo los asientos o en el salpicadero. Algunos de estos sistemas contaban además con mecanismos hidráulicos.

Durante los meses de investigación, los agentes llevaron a cabo distintas actuaciones que permitieron interceptar importantes cantidades de cocaína y detener a varios integrantes de la organización.

En mayo, los agentes localizaron aproximadamente dos kilogramos de cocaína en el puerto de Ciutadella, ocultos en el asiento de un vehículo. El ocupante fue detenido.

Posteriormente, a mediados de julio, en el puerto de Barcelona se intervinieron alrededor de 3,5 kilogramos de cocaína escondidos en dos compartimentos ocultos de accionamiento hidráulico. En esta actuación fue detenida otra persona.

Pese a estas pérdidas, los investigadores comprobaron que la organización trató de reorganizar rápidamente su estructura de abastecimiento y llegó a coordinar nuevos desplazamientos hacia la Península.

Durante los registros fueron intervenidos cerca de 1.000 gramos de cocaína preparados para su distribución, máquinas de envasado al vacío, bolsas y diferentes útiles destinados a la dosificación de la droga. Los agentes también localizaron aproximadamente 9.000 euros en efectivo, teléfonos móviles y agendas con anotaciones relacionadas con la actividad ilícita.

Además, fueron incautados cinco vehículos modificados, varios de ellos preparados con compartimentos ocultos.

Sumando las distintas fases de la investigación, la operación se ha saldado con once detenidos, cinco registros domiciliarios y la incautación de más de seis kilogramos de cocaína, además de dinero en efectivo y siete vehículos, tres de ellos equipados con compartimentos ocultos.

Las fuerzas de seguridad consideran que, con esta operación, ha quedado desmantelada una de las principales vías de entrada marítima de cocaína en Menorca.