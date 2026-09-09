Maó recupera la normalidad tras las fiestas de Gràcia

Las calles de Maó recuperan estos días su ritmo habitual después de la celebración de las fiestas de Gràcia, uno de los acontecimientos más esperados del año en la ciudad. Tras varias jornadas marcadas por los actos festivos, conciertos y la presencia de miles de personas, los servicios municipales y empresas privadas trabajan para devolver a la ciudad su aspecto cotidiano.

La limpieza de calles y plazas ha sido una de las principales tareas durante el día de hoy. Los empresas de limpieza han intensificado los trabajos para retirar residuos y acondicionar los espacios que han acogido los principales actos de las fiestas.

También se recupera progresivamente la circulación habitual en las zonas que han permanecido afectadas por cortes de tráfico y restricciones durante los días festivos Así como también la recuperación de toldos y tendales

Las fiestas de Gràcia dejan atrás varios días de ambiente festivo en Maó y ponen el punto final a una de las citas más importantes del calendario festivo de la isla.

Empresa de toldos montando | OCR

Restos de Arena en Sa Arravaleta | OCR

Operarios en Plaza Real | OCR