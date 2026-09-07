Fibralink reafirma su compromiso con el producto local y la tecnología en Maó durante las Festes de Gràcia

En el marco de la programación especial emitida por Onda Cero Menorca desde el espacio de Sa Plaça con motivo de las Festes de Gràcia, la gerente de Fibralink, Paula Barca, repasó las novedades de la operadora y reafirmó el compromiso de la firma con el desarrollo tecnológico y social de la isla.

Durante la entrevista, Barca destacó que la compañía ha llevado a cabo una importante inversión para renovar routers y dispositivos de red, garantizando así la última tecnología y la máxima velocidad de conexión a sus usuarios. Fibralink cuenta con red de fibra propia en los municipios de Maó, Ferreries, Sant Lluís y Es Castell, ofreciendo además cobertura al resto de Menorca.

Compromiso local y apoyo social

Entre las iniciativas destacadas para esta temporada, la responsable de la empresa anunció promociones especiales de telefonía, televisión e internet dirigidas a los residentes de las viviendas de protección pública gestionadas por el IBAVI en Maó y Sant Lluís, buscando acercar la conectividad de calidad a todos los colectivos. Asimismo, Fibralink mantiene su presencia activa en el corazón del mercado de Sa Plaça, donde proporciona servicio de Wi-Fi gratuito para visitantes y clientes, además de condiciones exclusivas para los comerciantes locales del recinto.

Tradición, familia y patrocinios festivos

En el ámbito festivo, la empresa patrocina un año más el tradicional póster de las Festes de Gràcia editado por el Diario de Menorca, que en esta edición cuenta con una fotografía que protagoniza la Caixera Ivet Lebrero. Barca no ocultó su emoción al recordar la vinculación de su familia con las celebraciones patronales y el valor sentimental de este hito publicitario, así como la expectación ante el pregón de las fiestas a cargo de Anna Ferrer.

Para finalizar, la gerente de Fibralink apeló a la responsabilidad de los consumidores menorquines para respaldar el comercio y la economía circular de la isla: «Si nos ayudamos entre todos, somos más fuertes. Es fundamental apostar por lo nuestro y por las empresas locales que invertimos en Menorca», concluyó.