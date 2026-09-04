El Mercat de Maó se prepara para las Festes de Gràcia con todas las paradas ocupadas

El Mercat de Maó afronta la llegada de las Festes de Gràcia con mucha actividad y con prácticamente todas sus paradas ocupadas. La nueva gerente del mercado, Bárbara García, que lleva dos meses al frente de la gestión, asegura estar satisfecha con estos primeros meses y destaca el ambiente de comunidad que se vive entre los comerciantes.

Uno de los principales objetivos de la gestión es mantener la esencia del mercado y apostar por los productos de proximidad y de la isla. García considera que los mercados están atravesando un proceso de transformación, pero defiende la importancia de conservar estos espacios como puntos de encuentro social y de consumo de productos locales.

Preparados para las fiestas

Con la llegada de las Festes de Gràcia, el mercado también adapta su funcionamiento. Durante los días principales de las fiestas, especialmente el lunes y el martes de jaleo, el mercado cerrará al mediodía para permitir que los comerciantes puedan participar en la celebración.

Los días previos también han estado marcados por una intensa actividad. El mercado ha organizado diferentes talleres relacionados con la gastronomía y las tradiciones menorquinas. Entre ellos, se han realizado talleres de recetas saladas tradicionales, pastissets sin gluten y elementos ornamentales relacionados con los caballos de las fiestas.

Estas actividades han contado con una buena participación y pretenden acercar todavía más el mercado a la ciudadanía y a las tradiciones de Maó.

Lista de espera para conseguir una parada

El buen momento que vive el mercado también se refleja en la ocupación de los puestos. Según explica García, actualmente todas las paradas están ocupadas y existe incluso una lista de espera de personas interesadas en instalarse en el mercado.

Sin embargo, los comerciantes también han trasladado algunas reivindicaciones a la nueva gerencia. Una de las principales preocupaciones es la climatización del edificio, especialmente después de las altas temperaturas registradas durante los últimos veranos.

El reto de combatir el calor

García explica que climatizar el mercado no es sencillo debido a las características del edificio, que está construido con marés y cuenta además con protección patrimonial. El material absorbe mucho calor y, durante algunas semanas del verano, las temperaturas en el interior han resultado especialmente difíciles para comerciantes y clientes.

La gerente considera necesario encontrar ayudas económicas para poder afrontar una actuación de estas dimensiones, ya que el propio mercado no dispone de los recursos suficientes para asumirla.