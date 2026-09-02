Nace en Menorca Villa Luisa, una comunidad sénior cooperativa para decidir cómo envejecer

Frente a la preocupación por la soledad, el elevado coste de los servicios asistenciales y la saturación del sistema residencial público, ha nacido en Menorca Villa Luisa Comunidad Sénior, Sociedad Cooperativa. Esta iniciativa permite a personas a partir de los 60 años —con un perfil habitual entre los 55 y 70 años— planificar su vejez con anticipación, autonomía y de forma autogestionada.

El proyecto, impulsado por los cooperativistas Jordi Sintes Janer y Quico Parpal Anglada, se basa en el modelo de cohousing o vivienda colaborativa. En él, cada socio o pareja dispone de un espacio privado de unos 60 metros cuadrados (con salón-comedor, cocina, baño adaptado y dos habitaciones), combinado con equipamientos, jardines y servicios asistenciales compartidos.

Un proyecto adaptativo y patrimonial

Ubicado en la carretera de Sant Lluís, en la antigua clínica de Maó, el complejo recuperará un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). En sus más de 7.500 metros cuadrados construidos, unos 1.000 m² del edificio histórico se destinarán a la parte sanitaria y de atención, mientras que el resto albergará las viviendas de nueva construcción.

Las claves operativas del proyecto destacan por su enfoque práctico. Ingreso en buen estado de salud: La premisa es no esperar a necesitar ayuda para decidir cómo vivir. A medida que pasen los años, la comunidad adaptará progresivamente sus apoyos, servicios de limpieza y cuidados asistenciales mancomunados. Garantía democrática y límite de plazas: La iniciativa está limitada a 61 unidades (hasta un máximo de 120 residentes). La cifra de 61 socios garantiza que las decisiones en la asamblea nunca terminen en empate. Financiación 100% propia: Se trata de un modelo sin inversores externos, donde los propios cooperativistas son los únicos propietarios del complejo a través de la sociedad. El coste estimado se sitúa en unos 260.000 euros por unidad residencial.

Contacto e información

Actualmente, el proyecto avanza en sus fases técnicas y de constitución formal ante notario. Las personas interesadas en sumarse o solicitar información pueden consultar la web oficial (villaluisacomunidadsenior.com), escribir al correo villaluisacomunidadsenior@gmail.com o contactar por teléfono/WhatsApp en el 641 74 90.