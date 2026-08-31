El PSOE tiende la mano al PP para acordar la limitación de entrada de vehículos en Menorca

El PSOE de Menorca ha presentado una batería de enmiendas a la propuesta del Consell Insular sobre la limitación de la entrada de vehículos a la isla, con la intención de alcanzar un acuerdo que permita aprobar la iniciativa en el pleno extraordinario previsto para este lunes.

Entre las modificaciones planteadas por los socialistas figura que los vehículos procedentes de otras islas no queden exentos de la limitación. También proponen que los propietarios de segundas residencias tengan que domiciliar su vehículo en Menorca y que los vehículos de alquiler no puedan recurrir a fórmulas para eludir la normativa.

Otra de las enmiendas pretende exceptuar de la limitación a los vehículos no domiciliados en Menorca pertenecientes a residentes que se encuentren temporalmente fuera de la isla.

Menorca da un paso decisivo para limitar la entrada de vehículos y combatir la saturación del tráfico

El PSOE sostiene que durante el actual mandato ha defendido la necesidad de limitar la entrada de vehículos y recuerda que el primer paso se dio con la aprobación de la Ley de Reserva de Biosfera durante el mandato 2019-2023. Según el partido, ahora sería necesario aprobar un reglamento insular y modificar dicha ley para hacer vinculante la limitación para las navieras.

Los socialistas también critican la gestión del Gobierno insular del PP y señalan que en julio de 2025 presentaron una propuesta de Reglamento ante el pleno del Consell y, en febrero de 2026, una Proposición de Ley en el Parlament balear para incorporar los artículos necesarios a la Ley de Reserva de Biosfera. Según el PSOE, el PP votó en contra de ambas iniciativas.

El partido asegura además que su secretario general en Menorca, Pepe Mercadal, remitió en verano de 2025 una carta al presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, en la que expresaba la posición del PSOE y su disposición a alcanzar un acuerdo. Según los socialistas, la carta no obtuvo respuesta.

La votación de este lunes se presenta, según el PSOE, sin una mayoría garantizada para el PP. Los socialistas apuntan a la posición contraria de la consellera no adscrita, anteriormente de Vox, y consideran que el presidente del Consell necesita recabar apoyos tanto del PSOE como de Més per Menorca.

El conseller socialista Bep Pastrana ha defendido que su partido ha presentado las modificaciones que considera necesarias para mejorar la propuesta y ha emplazado al presidente del Consell a negociar. «La nostra mà està estesa», ha señalado Pastrana, quien ha reiterado la disposición del PSOE a llegar a un acuerdo que permita aprobar la limitación de entrada de vehículos.