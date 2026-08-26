Menorca da un paso decisivo para limitar la entrada de vehículos y combatir la saturación del tráfico

El Consell Insular de Menorca da un nuevo paso para poner en marcha la regulación de la entrada de vehículos en la isla. La institución celebrará el próximo lunes, 31 de agosto, un pleno extraordinario en el que se abordará la modificación de la Ley de Menorca Reserva de Biosfera con el objetivo de dotar al sistema de un marco jurídico que permita controlar el número de vehículos que acceden y permanecen en la isla.

La reforma pretende responder a uno de los principales problemas de movilidad que afronta Menorca durante los meses de mayor afluencia turística: la concentración de vehículos en las carreteras y el aumento de la presión sobre el territorio. El nuevo sistema permitirá al Consell establecer un techo máximo de vehículos, determinar los periodos en los que se aplicarán las restricciones y fijar diferentes contingentes en función del tipo de vehículo.

La decisión sobre el número máximo no podrá adoptarse de manera arbitraria. La normativa establece que deberá estar respaldada por estudios técnicos de capacidad de carga, teniendo en cuenta factores ambientales, territoriales y relacionados con la propia red viaria.

Un techo de vehículos basado en criterios técnicos

La medida tiene como antecedente la Ley 3/2023 de Menorca Reserva de Biosfera, que ya contemplaba la posibilidad de limitar la afluencia de vehículos a motor para evitar la saturación de los espacios públicos, reducir las emisiones y disminuir el impacto de la movilidad sobre la red viaria, especialmente durante el verano.

Además, una modificación normativa aprobada en 2024 y publicada en el BOE en enero de 2025 concretó la posibilidad de que el Consell establezca, con carácter anual o bienal, tanto el límite general de vehículos como el número máximo de coches de alquiler que pueden entrar en la isla.

El estudio de capacidad de carga presentado por el Consell en julio de 2025 recomendó establecer un máximo de 120.000 vehículos simultáneos durante los meses de verano. De esa cifra, unos 86.023 corresponderían a vehículos de residentes, dejando un margen teórico de 33.977 vehículos para visitantes y empresas.

La cifra, sin embargo, generó debate. Un análisis publicado posteriormente señaló que el techo recomendado apenas supondría una reducción respecto al máximo registrado el verano anterior, cuando se alcanzaron alrededor de 122.170 vehículos.

Los residentes quedarán fuera de la limitación

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la protección de los residentes. Los vehículos propiedad de personas físicas empadronadas en Menorca quedarán exentos del sistema de limitación de entrada y permanencia.

También se contempla una excepción para los propietarios de viviendas que no residan en la isla, aunque en este caso se permitirá un vehículo por vivienda.

La regulación prevé asimismo excepciones para numerosos vehículos vinculados a actividades esenciales: personas con movilidad reducida, servicios de emergencia, vehículos oficiales y de servicio público, transporte público y escolar, taxis, transporte de mercancías y distribución comercial, además de vehículos destinados a actividades industriales, agrícolas y ganaderas.

También tendrán un tratamiento específico quienes necesiten desplazarse a Menorca por motivos profesionales.

Los coches de alquiler, uno de los principales focos de control

La normativa prestará especial atención a los vehículos de alquiler sin conductor. El pleno podrá establecer un número máximo de autorizaciones para las empresas de rent a car y distribuirlas entre las diferentes compañías de acuerdo con los criterios que establezcan la ley y su posterior reglamento.

El sistema permitirá además diferenciar las cuotas según las características de los vehículos. La propuesta contempla favorecer a los vehículos eléctricos y de cero emisiones, además de poder tener en cuenta factores como su antigüedad.

Las empresas de alquiler tendrán que colaborar con el Consell proporcionando información necesaria para controlar el cumplimiento de las limitaciones.

Las navieras también tendrán que colaborar

El control no recaerá únicamente sobre las empresas de alquiler. Las compañías navieras y las empresas intermediarias que comercialicen billetes con destino a Menorca tendrán obligaciones específicas.

Entre otras medidas, deberán comunicar periódicamente las matrículas de los vehículos que embarquen hacia la isla y facilitar información sobre sus entradas y salidas. La normativa también contempla que las navieras puedan tener que comprobar que los vehículos disponen de la autorización correspondiente antes de embarcar durante los periodos sujetos a restricciones.

Este mecanismo resulta especialmente relevante porque una parte importante de los vehículos que llegan a Menorca durante la temporada alta lo hacen por vía marítima.

Posible tasa para acceder a la isla

La modificación también abre la puerta a establecer una tasa vinculada a la autorización de entrada y/o permanencia de determinados vehículos.

Los vehículos autorizados deberán contar con una acreditación expedida por el Consell, que podrá establecer un sistema telemático para solicitarla. Esta fórmula ya aparece contemplada en la legislación estatal que desarrolla el régimen de limitación de vehículos de Menorca.

El objetivo será que el sistema pueda gestionar previamente las autorizaciones y evitar que un vehículo que no cumple los requisitos pueda embarcar hacia Menorca durante los periodos de restricción.

Menorca sigue el camino abierto por otras islas

La regulación de vehículos no es exclusiva de Menorca. Formentera fue pionera en España al establecer un sistema de regulación de entrada y circulación de vehículos, mientras que Ibiza también ha aplicado límites a los vehículos de turistas.

Los primeros resultados conocidos de Ibiza en 2026 apuntan a una reducción del 13 % en los movimientos de vehículos por el puerto respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el uso del transporte público aumentó un 30 % en julio.

El modelo balear responde a una preocupación creciente por la presión que el turismo ejerce sobre las infraestructuras durante los meses de temporada alta. En Menorca, diferentes estudios y organizaciones ecologistas llevan años reclamando medidas para contener el incremento de vehículos turísticos. El GOB Menorca señaló que un estudio de 2025 situaba en unos 122.000 los vehículos presentes en la isla en el momento de máxima punta de julio y advertía de síntomas de congestión en una amplia mayoría de los tramos de carretera analizados.

La limitación no se aplicará automáticamente

La aprobación de la modificación legal no significa que Menorca vaya a cerrar inmediatamente el acceso a un número determinado de vehículos.

El sistema funcionará en tres niveles: primero, la Ley de Menorca Reserva de Biosfera establecerá el marco general; después, un reglamento del Consell desarrollará los procedimientos, las excepciones y los mecanismos de control; y finalmente el pleno podrá determinar cada año o cada dos años el número máximo de vehículos y los periodos concretos de aplicación.

De hecho, el Consell ya anunció en febrero de 2026 que no aplicaría una limitación de entrada durante ese verano mientras se terminaba de desarrollar el reglamento y se instalaban sistemas de control en los puertos.

El presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, defiende que el objetivo es disponer de una herramienta flexible que permita actuar cuando los datos técnicos indiquen que la presión sobre las carreteras y el territorio supera los niveles asumibles.

La cuestión de fondo será ahora determinar cuántos vehículos puede soportar Menorca sin comprometer su movilidad, su territorio y su calidad de vida, y cómo se distribuirá ese margen entre residentes, turistas, empresas de alquiler y otros usuarios.

La votación del próximo lunes supondrá, por tanto, un paso clave: no fijará todavía el número definitivo de vehículos que podrán entrar en la isla, pero sí puede consolidar el marco legal necesario para que Menorca pueda empezar a aplicar un sistema de regulación similar al que ya funciona en otras islas de Baleares.