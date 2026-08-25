El PP alerta de que la ampliación del Aeropuerto de Menorca puede aumentar la llegada de turistas en julio y agosto

El Partido Popular de Menorca ha advertido de que la ampliación del Aeropuerto de Menorca prevista en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), para el periodo 2027-2031, podría traducirse en una mayor capacidad para recibir pasajeros durante los meses de julio y agosto, coincidiendo con el periodo de mayor presión turística sobre la isla.

El senador por Menorca, Cristóbal Marqués, ha defendido la necesidad de invertir en la modernización de las instalaciones aeroportuarias y mejorar los servicios para los pasajeros, aunque ha reclamado que estas actuaciones no impliquen un incremento de la capacidad durante la temporada alta.

«Estamos a favor de invertir en el Aeropuerto de Menorca, modernizar sus instalaciones y mejorar la comodidad y los servicios para los pasajeros. Lo que no tendría sentido es que una ampliación sirviera para traer todavía más turistas en julio y agosto», ha señalado Marqués.

Entre las actuaciones contempladas por AENA en el marco del DORA III figura una ampliación del 25 % de la superficie de la zona de embarque, además de la incorporación de más puertas, pasarelas de acceso y posiciones de estacionamiento para aeronaves.

Ante estas previsiones, el PP reclama a AENA que aclare si las actuaciones supondrán un aumento de la capacidad máxima del aeropuerto para gestionar más vuelos y pasajeros de forma simultánea durante la temporada alta.

El PP también ha cuestionado la posición de los partidos de izquierdas en Menorca, al considerar que existe una contradicción entre reclamar límites a la presión turística y, al mismo tiempo, respaldar una ampliación de la principal infraestructura de entrada de visitantes a la isla.

Los populares han insistido en que su oposición no se dirige a mejorar la conectividad aérea de Menorca. Marqués ha defendido aumentar las rutas y frecuencias, especialmente durante los meses de invierno y temporada media.