La DANA golpea Menorca durante la madrugada con rachas de 121 km/h y decenas de incidencias

Menorca ha vivido esta madrugada un episodio de tormentas especialmente intenso asociado al cambio de tiempo provocado por la DANA que afecta al archipiélago. La situación ha sido especialmente complicada en el este de la isla, donde las fuertes rachas de viento provocaron numerosos daños.

La estación del aeropuerto registró una racha máxima de 121 kilómetros por hora alrededor de las 00.30 horas, Poco después la isla llegó a permanecer en alerta roja entre la una y las tres de la madrugada.

Los municipios más afectados han sido Maó, Alaior y Es Castell, donde se contabilizaron al menos 27 incidencias destacadas. Entre ellas se encuentran árboles y motos derribados, elementos del mobiliario urbano dañados y tejados arrancados por la fuerza del viento. También se produjeron interrupciones de algunos servicios básicos en Maó y es Mercadal.

El temporal ha dejado un balance importante en el conjunto de Baleares. Hasta las 10.00 horas de este viernes se habían gestionado 109 incidencias, de las cuales 48 correspondían a Menorca, convirtiendo a la isla en la más afectada del archipiélago. Las principales intervenciones estuvieron relacionadas con la caída de árboles, obstáculos en las carreteras, daños urbanos, embarcaciones a la deriva e interrupciones de servicios.