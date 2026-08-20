El Teatre Principal de Maó presenta una temporada de otoño-invierno con 24 representaciones

El Teatre Principal de Maó ha presentado la programación de su temporada de otoño-invierno 2026, que reunirá un total de 24 representaciones y actividades entre octubre y diciembre. El calendario arrancará el 2 de octubre y finalizará el 29 de diciembre con una programación que combina música, teatro, lírica, circo, humor, títeres y propuestas dirigidas tanto al público familiar como a los centros educativos.

La temporada estará marcada por la celebración del 25º aniversario de la última gran rehabilitación del Teatre Principal, culminada en 2001 después de un proceso iniciado en 1996. Con motivo de esta efeméride, la Fundació Teatre Principal de Maó y el Ayuntamiento de Maó, junto al Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB), organizarán una exposición dedicada al proceso de rehabilitación del edificio. La muestra, comisariada por Tomeu Sánchez, se inaugurará el 18 de septiembre en la Sala de Cultura Sant Antoni y podrá visitarse hasta el 10 de octubre.

La Orquestra de Cambra Illa de Menorca será la encargada de inaugurar la programación el 2 de octubre con el concierto Renéixer - Schubert i Tartini amb Gordan Nikolić, dirigido por Francesc Prat y con la participación del prestigioso violinista Gordan Nikolić.

Entre las principales propuestas teatrales destaca El barbero de Picasso, que llegará el 24 de octubre con Pepe Viyuela y Antonio Molero al frente del reparto. Dirigida por Chiqui Carabante y escrita por Borja Ortiz de Gondra, la obra aborda cuestiones como el desarraigo, la memoria y la necesidad de encontrar un lugar en el mundo.

El humor tendrá como protagonista a Ernesto Sevilla, que regresará a los escenarios después de seis años con Yo literal, un monólogo previsto para el 4 de octubre.

Entre las citas que volverán a ocupar un lugar destacado en la agenda del teatro se encuentra la 15ª edición de los Premios Onda Cero Menorca, prevista para el próximo 21 de octubre.