El comercio de Menorca alerta de una temporada de verano marcada por la falta de consumo

El comercio de Menorca afronta el tramo final de la temporada turística con preocupación por la falta de consumo. Así lo ha señalado la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Menorca, Joana Torres, quien asegura que, pese a la elevada afluencia de visitantes durante el mes de agosto, las ventas no están respondiendo al mismo ritmo.

Torres considera que el elevado coste de viajar y alojarse en Menorca hace que el comercio quede en una posición secundaria dentro de las prioridades de los visitantes. «Venir a Menorca es muy caro» y, ante ese escenario, el gasto se concentra en otros ámbitos, mientras las compras en los comercios locales pierden peso.

La presidenta de los comerciantes pone como ejemplo la imagen que se observa en las calles durante estos días: «Hay muchísima gente pero tú paseas y no ves bolsas», una circunstancia que califica de «alarmante». También asegura haber encontrado establecimientos con carteles de liquidación por cierre en plena temporada alta, algo que le ha generado especial preocupación.

Uno de los principales problemas que señala Torres es la creciente estacionalidad. A su juicio, el comercio no puede depender únicamente de los meses de mayor actividad turística, ya que el periodo entre noviembre y marzo resulta especialmente complicado para los negocios.

Los costes estructurales, los alquileres y la falta de rotación del consumo dificultan la supervivencia de los establecimientos durante los meses de invierno. Torres reclama que se valore y se potencie especialmente al comercio que permanece abierto durante todo el año.

La representante de los comerciantes también considera insuficientes las actuales políticas de apoyo al sector. Aunque reconoce que se están impulsando iniciativas y campañas para fomentar el comercio local, sostiene que «no son suficientes» y advierte del cansancio creciente entre los autónomos.

Torres defiende que la situación del comercio no puede abordarse responsabilizando únicamente a las empresas. Reclama una implicación conjunta de las administraciones, los comerciantes y el conjunto de la sociedad, con inversiones en infraestructuras y medidas que permitan mantener un tejido comercial estable.

«La empresa no puede asumir ya más gastos estructurales», señala, al tiempo que reclama colaboración entre todos los sectores e instituciones.

La presidenta de la asociación también relaciona las dificultades del comercio con factores como las altas temperaturas y el cambio climático, que pueden afectar a los hábitos de los visitantes y a la actividad en las calles. Por ello, considera necesario aprovechar los meses de invierno para preparar medidas de cara al futuro y mantener reuniones con las instituciones y otros sectores.

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