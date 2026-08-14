Hipermueble Menorca: claves y soluciones a medida para optimizar el espacio y el confort en el hogar

Amueblar una vivienda o renovar el interiorismo de un espacio de reducidas dimensiones no tiene por qué convertirse en una tarea complicada. Así lo ha destacado Lourdes Fluvià, directora general de Hipermueble Menorca, en una entrevista emitida en Onda Cero desde las instalaciones de la tienda en el polígono industrial La Trotxa, en Alaior.

Durante el encuentro, la responsable de la firma ha analizado las herramientas y servicios que ofrecen a sus clientes para aprovechar al máximo cada metro cuadrado, así como las principales innovaciones tecnológicas aplicadas al descanso que están marcando tendencia. Uno de los pilares de Hipermueble es la atención adaptada a las necesidades reales de cada vivienda, ofreciendo un servicio gratuito de desplazamiento a domicilio para tomar medidas exactas y evaluar las posibilidades arquitectónicas de cada espacio.

Este servicio resulta de gran utilidad para jóvenes que se están emancipando o para propietarios de estudios y pisos pequeños, gracias a soluciones como armarios empotrados diseñados al milímetro, canapés de gran capacidad o sofás con módulos de almacenaje que permiten multiplicar la funcionalidad del hogar sin renunciar al diseño. Junto con el diseño a medida, la tienda ofrece opciones de financiación y un servicio integral de transporte y montaje para garantizar una compra cómoda y accesible. En cuanto a las tendencias de decoración actuales, Fluvià ha resaltado la gran aceptación de los materiales y fibras naturales como el ratán, las maderas en tonos cálidos y las líneas sencillas, que aportan un ambiente acogedor de estilo mediterráneo.

En el ámbito del confort del salón, los sofás relax eléctricos se han consolidado como el producto estrella, destacando que quien prueba un sofá relax eléctrico ya no vuelve al modelo tradicional debido a su ergonomía y comodidad postural. Por otro lado, para combatir las altas temperaturas estivales en la isla, Hipermueble destaca el colchón Thermofresh, diseñado con una tecnología de dos caras diferenciadas: una cara de verano con un tejido técnico que proporciona una sensación inmediata de frescor al contacto, y una cara de invierno elaborada con materiales acogedores que retienen el calor corporal en los meses fríos.

Esta propuesta combina la fidelidad de clientes con más de 20 años de relación con la tienda y la llegada de nuevos residentes y propietarios de segundas viviendas en Menorca. Finalmente, con motivo de las fiestas patronales de Alaior, Hipermueble informa que el sábado 15 de agosto la tienda permanecerá cerrada por Sant Llorenç, reabriendo el lunes 17 de agosto en su horario habitual, mientras mantiene activa su campaña de super-rebajas con descuentos en las secciones de tapicería, dormitorios juveniles y equipos de descanso.