Menorca refuerza la seguridad y restringe el acceso a varios puntos por el eclipse solar

Una de las principales recomendaciones es proteger la vista y observar el eclipse únicamente con gafas homologadas. Las autoridades también piden evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de que sean imprescindibles, planificarlos con antelación, priorizando el transporte público y los accesos a las Zonas Oficiales de Observación.

El Govern ha habilitado nueve zonas oficiales para seguir el fenómeno de forma segura: Cala en Bosch, Cala Blanca, Cala en Blanes y Son Blanc, en Ciutadella; la calle des Tamarells, en Playas de Fornells; el paseo marítimo de Maó; y las playas de Son Bou, Sant Tomàs y Talis.

El dispositivo supondrá el cierre de varios caminos y carreteras. El Camí de Tramuntana quedará cortado en la intersección con la carretera de Fornells y también con la carretera de acceso al faro de Cavalleria. Asimismo, desde las 8.00 horas se restringirá el acceso desde Es Mercadal al Monte Toro y al faro de Punta Nati.

En Maó, el paseo marítimo permanecerá cerrado a partir de las 19.00 horas, mientras que en Binidalí habrá restricciones desde las 18.30 horas. También se intensificarán los controles en Canutells y Es Grau y se cerrará el acceso a las baterías de Favàritx.

En Alaior se habilitará un aparcamiento en Torre Solí II con un servicio de autobús lanzadera continuo entre las **17.00 horas y la medianoche**. En Sant Lluís se cerrará el paseo de la Mar en Binissafúller Roters y el paseo de Cap d’en Font en las dos intersecciones con la calle des Caló Blanc.

Por su parte, Ferreries restringirá el acceso al camino de S’Enclusa y a Ets Alocs a la altura de la finca de Binissuès.

Las autoridades han pedido también extremar la prudencia en el mar. Las embarcaciones que quieran observar el eclipse deberán situarse únicamente en zonas seguras y respetar las indicaciones de Capitanía Marítima. Además, se recomienda planificar con antelación el regreso a puerto ante la previsión de una elevada concentración de embarcaciones.

También se ha reforzado el dispositivo de vigilancia y extinción de incendios. El Consell pide no abandonar residuos en las zonas de observación y recuerda que está prohibido estacionar sobre la vegetación o fuera de los espacios habilitados.

Las personas que tengan previsto coger un vuelo durante las horas próximas al eclipse deberán llegar al Aeropuerto de Menorca con al menos cuatro horas de antelación, ante la posibilidad de que las restricciones y el aumento del tráfico provoquen retenciones en la red viaria.

El dispositivo incluye además medidas especiales para proteger el patrimonio. El Consell situará dos vigilantes en el castillo de Santa Àgueda y otros dos en Torre d’en Galmés. Su función será ordenar el acceso e impedir que los visitantes suban a los talayots, torres y otras estructuras arqueológicas.

Para quienes prefieran no desplazarse a los puntos de observación, el eclipse también podrá seguirse a través de pantallas gigantes instaladas en la plaza des Born de Ciutadella, los Cines Ocimax y el puerto de Maó, así como en la plaza de la Constitución de Alaior.

Con este dispositivo, las administraciones pretenden garantizar que la observación del eclipse se realice de forma segura y ordenada y evitar que la afluencia excepcional de personas provoque problemas de movilidad, incendios o daños en los espacios naturales y patrimoniales de la isla.