El norte de Menorca se confirma como refugio para los cachalotes

El hallazgo se enmarca en un trabajo que Tursiops desarrolla desde 2019. La organización lleva años estudiando específicamente las aguas del norte de Menorca debido a la presencia reiterada de grupos sociales de cachalotes, especialmente formados por hembras y ejemplares jóvenes. Para Chema Brotons, presidente y director científico de la entidad, los últimos resultados no suponen tanto un descubrimiento como una nueva confirmación de una realidad que los investigadores vienen observando desde hace años.

La campaña de este año se desarrolló entre el 17 y el 30 de julio. El equipo, con base en Mallorca, se desplazó hasta el norte de Menorca para realizar el seguimiento de los cetáceos. Las condiciones meteorológicas dificultaron parte del trabajo y obligaron a perder varios días, pero durante el periodo efectivo de investigación fueron identificados los 48 ejemplares.

Entre todos ellos destaca especialmente la presencia de nueve crías. Según explica Brotons, alrededor del 20% de los cachalotes observados este año eran ejemplares jóvenes, una proporción especialmente significativa para los investigadores. La presencia de crías es uno de los principales indicios que sustentan la consideración del norte de Menorca como zona de cría.

Los cachalotes presentan una estructura social muy particular. Los machos adultos suelen ser solitarios y se acercan a los grupos de hembras con fines reproductivos, mientras que las hembras permanecen en los grupos sociales en los que nacen. En el norte de Menorca, los investigadores encuentran fundamentalmente hembras y una proporción de crías superior a la observada en otras zonas de Baleares en las que han trabajado.

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