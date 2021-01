Ib-Salut vacuna a los directivos de los hospitales públicos como "primera línea Covid"

El Servei balear de Salut entiende que los equipos directivos de los hospitales públicos de las islas "son esenciales", por lo que la mayoría de directores, gerentes y responsables asistenciales ya se han vacunado de la Covid-19 en la primera fase del proceso que marca el propio Ib-Salut. Así ha interpretado el Ib-Salut el criterio del ministerio de Sanidad que indica que el personal sanitario de salud pública que trabaja en la gestión directa de la pandemia debe ser priorizado en la campaña de vacunación.

Es el caso, según el Ib-Salut, de los directores, gerentes y directores asistenciales o de enfermería de los hospitales de Son Espases, Inca o Manacor, igual que el de Mateu Orfila. Existen pocas excepciones de personal directivo no vacunado hasta el momento como es el caso de los gerentes de Son Llátzer y de Can Misses. Estos dos últimos centros hospitalarios no han considerado a sus gerentes ‘personal de primera línea Covid’, pero todos los demás grandes centros públicos de las islas sí han inoculado a sus directivos en la primera fase de vacunación del personal sanitario más expuesto. La directora asistencial del Ib-Salut, Eugenia Escandell, lo justifica y asegura no entender la polémica, porque "si hay que decidir si un quirófano debe dejar de funcionar u organizar al personal," los directivos son los que toman las decisiones. Escandell argumenta, además, que al igual que un gerente no puede cogerse vacaciones, "tampoco puede ponerse malo".

Los equipos directivos de la conselleria de Salud y del Ib-Salut, sin embargo, no han sido vacunados aún, aunque gestionen la pandemia.