El PP de Menorca denuncia que el nuevo modelo de financiación autonómico perjudica a Baleares

El PP de Menorca ha criticado el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno de Pedro Sánchez al considerar que perjudica los intereses de Baleares y no tiene en cuenta las necesidades específicas de las islas.

La formación popular se apoya en el estudio elaborado por el economista Ángel de la Fuente para Fedea y denuncia especialmente la reducción del peso de la insularidad en la fórmula de población ajustada, que pasaría del 0,6 % al 0,5 %.

El diputado del PP en el Congreso, Joan Mesquida, ha asegurado que el nuevo modelo tampoco contempla adecuadamente el crecimiento demográfico experimentado por Baleares, que, según ha señalado, ha supuesto un aumento de unas 80.000 personas en los últimos ocho años.

“Somos más, necesitamos más servicios públicos y cada vez estamos peor financiados por parte del Gobierno central”, ha afirmado Mesquida, quien considera que este incremento de población ejerce una mayor presión sobre servicios como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

El diputado popular también ha señalado que la propuesta no responde a varias de las reivindicaciones planteadas por el Govern balear, entre ellas el reconocimiento de la insularidad, el crecimiento poblacional, la población flotante y una mayor autonomía fiscal.

Mesquida ha recordado además que Baleares se encuentra entre las comunidades que más aportan por habitante, pero ocupa una posición inferior en cuanto a los recursos que recibe. “No puede ser que Baleares sea una de las comunidades que más aporta y después no reciba los recursos que necesita para atender a sus ciudadanos”, ha defendido.

En este contexto, el PP de Menorca ha dirigido sus críticas también al PSOE de la isla y ha reclamado a sus representantes que expliquen si respaldarán el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno.

El diputado ha asegurado que el PP continuará reclamando un modelo que tenga en cuenta los costes adicionales derivados de la insularidad. “No queremos privilegios ni ser más que nadie. Queremos dejar de ser menos”, ha concluido.