Més per Menorca exige la comparecencia urgente de Lafuente por el caso de la directora de Costas

Més per Menorca ha registrado en el Parlament de les Illes Balears una petición de comparecencia urgente del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, por la polémica generada tras el cese de la directora general de Costas, Maria Joaquina Ferrer.

La formación menorquinista considera que las declaraciones posteriores de Ferrer, en las que habría denunciado presuntas injerencias políticas del conseller en informes y expedientes del departamento, justifican que Lafuente dé explicaciones ante la Cámara autonómica.

A esta situación se suma una carta pública firmada por **21 funcionarios de la conselleria en defensa de Ferrer** y de los criterios técnicos y jurídicos aplicados durante su etapa al frente de la Dirección General de Costas.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha calificado los hechos de “muy preocupantes” y ha reclamado explicaciones inmediatas. Según Castells, el caso plantea “dudas muy serias” sobre el funcionamiento de la conselleria y sobre la tramitación de los expedientes.

“Nos está diciendo que en esa conselleria se están aplicando criterios a instancias de intereses particulares y que no se están resolviendo los expedientes siguiendo los criterios técnicos y jurídicos”, ha advertido el portavoz menorquinista.

Castells también ha considerado “insólito” que 21 funcionarios hayan hecho pública una carta para defender a una directora general cesada y cuestionar las explicaciones ofrecidas sobre su salida.

Més per Menorca quiere que la comparecencia de Lafuente se produzca con carácter urgente, preferiblemente en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones, previsto para el **8 de septiembre**. La formación no descarta, sin embargo, pedir el apoyo de otros grupos parlamentarios para impulsar la celebración de un pleno extraordinario antes de esa fecha.

El partido considera que los hechos conocidos en los últimos días requieren activar los mecanismos de control parlamentario y aclarar si se han producido interferencias políticas en decisiones que, según defiende, deberían haberse adoptado siguiendo criterios técnicos y jurídicos.