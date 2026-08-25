Una mujer muere en la piscina de una vivienda de la urbanización de Binixica

La Policía Nacional de Maó está investigando las causas del fallecimiento de una mujer en la piscina de una vivienda particular en la urbanización de Binixica, en el término municipal de Maó.

Los hechos sucedieron el pasado domingo, cuando la familia dio el aviso. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Maó, los servicios sanitarios y agentes de la Policía Nacional.

A pesar de que los servicios sanitarios practicaron maniobras de reanimación durante más de media hora, nada se pudo hacer por salvar la vida de la mujer.

Cabe destacar que durante la jornada del sábado y el domingo tuvieron lugar las fiestas patronales en Sant Climent, el núcleo más cercano a la urbanización de Binixica, que se encuentra a tan sólo un kilómetro y medio a pie.