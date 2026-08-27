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Una mujer fallecida y cinco personas heridas, entre ellas una bebé, en un accidente en la carretera general

El vehículo en el que viajaban cinco de los afectados chocó contra un bloque de hormigón, invadió el sentido contrario y terminó volcando

Onda Cero Menorca

Menorca |

Carretera General
Carretera General | OCR

Una mujer ha fallecido este jueves y otras cinco personas han resultado heridas de diversa consideración, entre ellas una bebé de menos de dos años, en un grave accidente de tráfico ocurrido en la carretera general de Menorca, la ME-1, entre Maó y Alaior.

El siniestro se produjo alrededor de las 16.30 horas, en el punto kilométrico 7 cerca de La Argentina. Según las primeras informaciones uno de los vehículos implicados, en el que viajaban cinco personas, chocó contra un bloque de hormigón. Como consecuencia del impacto, el turismo salió despedido hacia el carril contrario, donde colisionó con otro vehículo, antes de terminar volcando.

El fuerte impacto dejó atrapados en el interior del vehículo a sus cinco ocupantes. Los Bomberos de Menorca tuvieron que intervenir para proceder a su excarcelación y permitir que los equipos sanitarios pudieran atenderlos.

Una de las ocupantes del vehículo falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el accidente.

Los otros cinco afectados son una bebé de menos de dos años, un hombre de 45 años y tres mujeres de 27, 34 y 47 años. Todos ellos sufrieron traumatismos.

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