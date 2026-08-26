'Roca Project': resiliencia, trabajo en equipo y el valor del momento presente

El director y presentador de Roca Project, Carlos Roca, ha visitado los estudios de Onda Cero Menorca. Durante la conversación, el comunicador ha rememorado sus inicios y ha reflexionado sobre las claves del éxito de su proyecto audiovisual, el valor de la resiliencia y sus planes de futuro.

Roca ha calificado los estudios de la emisora menorquina como su «casa», recordando sus primeros pasos profesionales en el medio. En relación al impacto de Roca Project, el presentador ha subrayado que los resultados obtenidos son fruto de la determinación y del trabajo en equipo.

Sobre la gestión de la adversidad, Roca ha defendido que los errores son parte esencial del aprendizaje, señalando que la resiliencia permite asimilar la presión externa y recuperar el rumbo tras los momentos difíciles. En referencia al trabajo en equipo, ha enfatizado que el éxito de un proyecto requiere contar con profesionales especializados en áreas como la realización, la cámara y la edición que se sumen a la visión del director.

En cuanto a la filosofía del programa, Carlos Roca ha explicado que la premisa «Hoy y ahora» sirve como recordatorio del valor del tiempo presente y la necesidad de mantener la gratitud por el camino recorrido.

Encuentro con la audiencia y próximos proyectos

Durante la emisión ha intervenido Paquita Seguí, oyente del programa, quien ha expresado el alivio y la tranquilidad que le transmiten los contenidos de Roca. El comunicador ha agradecido sus palabras y ha reafirmado el compromiso de mantener una actitud de sorpresa y cercanía hacia su público.

En cuanto al futuro de su espacio, Carlos Roca ha adelantado que continuará optimizando los procesos de producción para evitar la sobrecarga de trabajo experimentada en meses anteriores. Asimismo, ha anunciado que en los próximos meses lanzará un nuevo proyecto bajo secreto de sumario y ha invitado a la audiencia a seguir la emisión del próximo 16 de septiembre, fecha en la que se publicará una entrevista de gran impacto protagonizada por una persona de Menorca.