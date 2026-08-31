Manel Eats, el creador menorquín que convierte sus recomendaciones gastronómicas en un fenómeno en redes

Las redes sociales se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada para descubrir dónde comer, especialmente cuando se visita un destino turístico. En Menorca, uno de los creadores que ha aprovechado este fenómeno es Manel Rubert, conocido en redes como Manel Eats, que desde hace aproximadamente un año y medio comparte reseñas gastronómicas de diferentes establecimientos de la isla.

Su aventura comenzó en una conocida hamburguesería de la isla, cuando el restaurante cambió su carta. Manel decidió grabar un vídeo probando las nuevas hamburguesas y dando su opinión. Aunque al principio le preocupaba lo que pudieran pensar los demás, la buena respuesta que recibió le animó a continuar creando contenido gastronómico.

Sin embargo, el vídeo que realmente impulsó su perfil fue uno mucho más sencillo: una degustación de turrones en casa junto a un amigo. La publicación alcanzó cerca de medio millón de reproducciones y generó numerosos comentarios y nuevos seguidores. En apenas cuatro días consiguió más de 300 seguidores, una cifra especialmente significativa teniendo en cuenta que entonces contaba con unos 600.

A partir de ese momento decidió separar su contenido personal del gastronómico y crear una cuenta dedicada exclusivamente a sus recomendaciones. El éxito del vídeo hizo que incluso comenzaran a reconocerlo por la calle como “el chico de los turrones”.

Actualmente, Manel centra sus reseñas en restaurantes, bares y cafeterías de Menorca. También destaca la importancia que tienen las redes sociales para los negocios de la isla, especialmente durante la temporada turística. Muchos visitantes recurren a Instagram o TikTok para buscar recomendaciones antes de decidir dónde comer o qué actividad realizar.

Para encontrar nuevos establecimientos, Manel combina las recomendaciones de sus amigos con lugares que descubre por su cuenta. Después de probarlos, comparte su experiencia y valoración con sus seguidores. Según explica, también le interesa conocer las opiniones de sus amigos y de otras personas para entender qué aspectos hacen que una experiencia gastronómica sea positiva o negativa.

Más allá de las redes sociales, Manel se reconoce como un amante de la comida. Explica que sus hábitos cambian según la época del año: durante el verano, el calor hace que opte por comidas más sencillas, mientras que en invierno disfruta más de cocinar y preparar platos elaborados con verduras, proteínas e hidratos de carbono.

Con sus vídeos y recomendaciones, Manel Eats continúa descubriendo establecimientos de Menorca y acercándolos tanto a los residentes como a quienes visitan la isla, demostrando cómo las redes sociales pueden convertirse en una nueva forma de descubrir la gastronomía local.

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