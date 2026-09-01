Més per Menorca reclama que la limitación de vehículos en la isla sea una realidad en 2027

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Més per Menorca ha reclamado este martes que la limitación de la entrada de vehículos en Menorca sea efectiva a partir de 2027 y ha pedido al PP y al PSOE que dejen de lado las disputas partidistas en torno a esta cuestión.

La formación menorquinista ha anunciado que votará en contra de la modificación de la Ley Menorca Reserva de Biosfera planteada por el PP, al considerar que no es necesaria. Según Més per Menorca, la normativa aprobada en 2023 ya ofrece cobertura jurídica al Consell Insular para limitar el número de vehículos que entran en la isla.

La portavoz de la formación, Noemí Garcia, ha acusado al PP de falta de voluntad política y de haber dejado pasar cuatro años sin aplicar la limitación. Garcia ha recordado que los populares se opusieron a la ley durante su tramitación y ha criticado que ahora planteen modificarla para justificar el retraso.

Desde Més per Menorca consideran que el debate no debería centrarse en determinar qué partido es responsable de la situación, sino en conseguir que la limitación de vehículos se aplique definitivamente.

La formación también ha reclamado responsabilidad tanto al PP como al PSOE. Según Garcia, el PP, como partido que gobierna en el Consell Insular, tiene la responsabilidad de aplicar la normativa existente, mientras que el PSOE debería presionar para que la limitación se haga efectiva en lugar de centrar el debate en una posible modificación legal.

Més per Menorca mantiene, por tanto, su rechazo a la reforma de la Ley Menorca Reserva de Biosfera propuesta por el PP. El partido considera que cualquier aspecto técnico que deba concretarse puede resolverse sin modificar una norma que, a su juicio, ya permite limitar la entrada de vehículos.

La formación ha recordado que esta limitación era una de las principales medidas incluidas en la ley aprobada en 2023 y ha insistido en que 2027 debe ser el año en el que la regulación de la entrada de vehículos en Menorca se convierta en una realidad.