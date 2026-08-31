El pleno extraordinario sobre la limitación de vehículos en Menorca se aplaza al miércoles a petición del PSOE

El Pleno Extraordinario del Consell Insular de Menorca que debía abordar la proposición de ley para la limitación de entrada de vehículos a la isla ha sido aplazado hasta el próximo miércoles. La suspensión del encuentro, previsto inicialmente para la mañana de este lunes, responde a una solicitud del grupo socialista con el fin de ampliar el margen de negociación del texto de la norma.

El conseller insular del PSOE, Eduardo Robsy, ha explicado en declaraciones a Onda Cero Menorca que la petición busca apurar las vías de consenso en torno a las enmiendas presentadas por la oposición. Según ha señalado Robsy, el equipo de gobierno insular convocó una reunión este mismo lunes a las 9:00 horas —solo una hora antes del inicio previsto del pleno— para abordar las propuestas socialistas, un tiempo que la formación considera insuficiente para alcanzar un acuerdo firme.

Durante dicho encuentro matinal se lograron avances en enmiendas de carácter técnico y aclaratorio. Sin embargo, persisten discrepancias importantes en las cuestiones políticas de mayor calado. Robsy ha remarcado que la aprobación de esta norma requiere de una mayoría absoluta que el equipo de gobierno no posee por sí solo, lo que exige contar con el voto favorable de formaciones de la oposición para que el texto continúe su tramitación hacia el Parlament de les Illes Balears.

Desde la formación socialista señalan la urgencia de cerrar un texto claro que garantice la fiscalización del proceso y permita desplegar la restricción de vehículos de cara a la próxima temporada estival. El PSOE considera que la isla va con retraso respecto a otros territorios del archipiélago en la aplicación de medidas de regulación del tráfico y control del parque móvil en un entorno declarado Reserva de la Biosfera.

Tras la aceptación del aplazamiento por parte del presidente del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, las partes dispondrán de 48 horas adicionales para tratar de negociar las enmiendas pendientes antes de la reanudación del pleno fijada para el miércoles.