El Ayuntamiento acatará la orden judicial y devolverá los coches al Born

LEER MÁS Ciutadella pierde su última oportunidad judicial para mantener peatonalizada la plaza del Born

El Ayuntamiento de Ciutadella acatará la orden judicial que obliga a devolver los coches a la plaza des Born. El consistorio ha agotado las vías legales para evitar la ejecución de las medidas cautelares, pero el último recurso de reposición ha sido desestimado y deberá restituir el espacio a la situación de junio de 2025.

La alcaldesa, María Jesús Bagur, ha explicado a Onda Cero que el equipo de gobierno tendrá que cumplir la resolución, aunque no la comparte. «Tendremos que ejecutar la sentencia», ha señalado, al tiempo que ha defendido que la peatonalización se llevó a cabo dentro de las competencias municipales en materia de movilidad.

La reapertura supondrá el regreso de los coches a la plaza y la recuperación de los aparcamientos. Según ha detallado Bagur, las nuevas plazas serán de color blanco, de acuerdo con la ordenanza de tránsito. Por otro lado, las terrazas deberán volver a su ubicación inicial, ya que no podrán mantenerse en la calzada ni en las aceras tal como están actualmente.

El Ayuntamiento prevé que el cambio se haga efectivo en los próximos 15 o 20 días, el tiempo necesario para desmontar el mobiliario y reorganizar el espacio. La alcaldesa ha recordado que la resolución es cautelar y que será el juicio el que determine si el proceso de peatonalización se ajustó a derecho.

Pese a tener que acatar la orden, el equipo de gobierno no da por perdida la peatonalización. Bagur defiende que la plaza ha ganado espacio para los peatones, las actividades y la vida social de Ciutadella, y ha anunciado que el Ayuntamiento seguirá buscando las vías legales para recuperar el proyecto.

Las actividades de gran volumen previstas en la zona se mantendrán, aunque las actividades del paseo diario deberán adaptarse al regreso del tráfico.

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