Menorca recibirá casi 23,5 millones de euros del Impuesto de Turismo Sostenible para tres proyectos estratégicos

La Comisión Ejecutiva del Plan Anual del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) ha aprobado este lunes la distribución de los fondos correspondientes al periodo 2026-2027. Menorca percibirá un total de 23.478.986,57 euros para financiar tres grandes ejes estratégicos impulsados por el Consell Insular, con una inversión de ejecución directa de 15,6 millones de euros.

Esta asignación sitúa a Menorca en la franja alta del rango permitido por el Decreto 35/2016 —que fija para la isla entre un 10,68 % y un 14,03 % del fondo— al alcanzar el 13,17 % del total adjudicado en las Illes Balears. En el conjunto del archipiélago se han aprobado 65 proyectos por un valor global de 199,8 millones de euros, con un reparto por islas encabezado por Mallorca (65,88 %), seguida de Ibiza (17,14 %), Menorca (13,17 %) y Formentera (5,81 %).

Inversiones prioritarias en Menorca

Los fondos destinados a la isla se articularán a través de tres proyectos coordinados por el Consell Insular en colaboración con los municipios: Infraestructuras y ciclo del agua (7.241.240,00 €): Agrupa ocho actuaciones en cinco municipios centradas en la protección y modernización de las redes de saneamiento, abastecimiento de agua potable y gestión de residuos. Destacan las obras en Pou Nou y Torret (Sant Lluís), Es Murtar y Sa Mesquida (Maó), Punta Grossa I (Es Mercadal), Cala Galdana (Ferreries), la reurbanización hidráulica de la calle Sant Antoni (Sant Lluís) y la restitución paisajística de la antigua depuradora de Cala Morell (Ciutadella).

Recuperación patrimonial y cultura (3.923.053,44 €): Incluye ocho intervenciones de rehabilitación, conservación arqueológica y museización. Sobresalen la museización del Centre d’Interpretació META y del túnel/refugio de Ciutadella, trabajos de conservación en el Castillo de Santa Àgueda (Ferreries), la museización del Molí de Dalt (Sant Lluís), la rehabilitación del Teatro El Salón (Es Castell) y la restauración de los cañones Vickers de La Mola (Maó).

Turismo deportivo y desestacionalización (4.438.029,56 €): Proyecto enfocado en diversificar la economía y atraer visitantes fuera de la temporada alta mediante instalaciones deportivas y socioculturales. Comprende la compra y reforma del antiguo restaurante 'La Salamandra' (Alaior), la construcción de un gimnasio municipal en Ferreries, la transformación de la pista de baloncesto de Es Migjorn Gran en una sala polivalente con planta fotovoltaica y la creación de una pista de atletismo en Ciutadella.

A nivel general, el Plan Anual del ITS 2026-2027 destina sus principales recursos a las áreas de agua y medio ambiente (53 %), recuperaciones del patrimonio histórico (18,6 %) e inspección y turismo responsable (10,8 %).