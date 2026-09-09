El Ejército de Tierra desplegará patrullas en Menorca del 14 al 19 de septiembre

Una sección perteneciente al Regimiento Palma 47 desplegará patrullas en Menorca entre los días 14 y 19 de septiembre para llevar a cabo Operaciones Permanentes de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), según ha informado el Ejército de Tierra.

Las patrullas recorrerán áreas de los municipios de Ferreries, Es Mercadal, Ciutadella, Maó y Alaior, con el objetivo de intensificar la presencia militar en la isla, mejorar el conocimiento del entorno y realizar tareas de vigilancia.

La activación también contempla avanzar en las relaciones institucionales con vistas a facilitar el apoyo a las autoridades civiles en caso de que fuera requerido. El Ejército de Tierra señala, además, que el cuidado del medio ambiente constituye una de las máximas de las unidades durante sus desplazamientos.

Las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión son una herramienta destinada a mantener la vigilancia de los espacios de soberanía nacional, detectar anticipadamente posibles amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

El despliegue forma parte de las operaciones permanentes que el Mando Operativo Terrestre (MOT) planea, conduce y supervisa bajo el control operativo del Mando de Operaciones.