ahón se prepara para vivir sus fiestas de Gràcia con tradición, música y miles de asistentes

Las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia de Mahón afrontan sus jornadas más importantes con una programación que combina tradición, música y participación ciudadana. La capital menorquina se prepara para recibir a miles de personas durante unos días en los que los actos religiosos y festivos volverán a llenar sus calles de ambiente, caballos y música.

El Govern ha reforzado el dispositivo municipal de seguridad ante la previsión de una gran afluencia de público. Las celebraciones, que ponen el broche a un verano intenso de verbenas y fiestas patronales en Menorca, continuarán esta tarde y mañana, día grande de las fiestas.

Una programación marcada por la tradición

Los actos se retoman esta tarde a partir de las 16.00 horas, después del pregón ofrecido por la cantante Anna Ferrer. La jornada dará paso a una de las partes más esperadas de las fiestas: la entrega de la bandera, el replec de los caixers y los caballos, y la salida de los gigantes y las bandas de música por las calles de Mahón.

A continuación, la comitiva se dirigirá a la ermita para la misa y las completas. Después llegará el tradicional jaleo, uno de los momentos que más emoción despierta entre los asistentes y que constituye una de las principales señas de identidad de estas celebraciones.

La programación continuará mañana, cuando se celebrará el día grande de las fiestas. Los actos reunirán de nuevo a vecinos y visitantes en torno a las tradiciones menorquinas, en una jornada que también estará marcada por los encuentros familiares, las visitas a conocidos y el ambiente festivo de las calles.

Una canción para representar el espíritu de Gràcia

Uno de los elementos más destacados de esta edición es la canción "Son Ses Festes", una nueva canción de referencia para las fiestas de Mahón. La letra ha sido creada por los glosadores menorquines Vicenç Marí y Joan Moll, mientras que la música corre a cargo de Carlos Cross.

El tema reúne también a varios artistas representativos de la isla, entre ellos Neus Andant, Alba Villalonga, Ramón Saura, Joana Pons y Norbert Vidal.

Un verano que llega a su fin

Las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia ponen así el cierre a un verano marcado por las verbenas y las celebraciones patronales en Menorca. Después de los actos celebrados en otros municipios de la isla, Mahón toma el relevo con una programación que mantiene vivas sus tradiciones y reúne a la población en torno a la música y la cultura popular.

Con el dispositivo de seguridad preparado y los principales actos a punto de celebrarse, la capital menorquina encara sus jornadas grandes con la expectativa de volver a vivir unas fiestas llenas de ambiente, emoción y participación.

Escuche la entrevista completa aquí