El Ayuntamiento de Ciutadella permitirá mantener las terrazas de Es Born mientras adapta la plaza a las medidas cautelares

El Ayuntamiento de Ciutadella trabaja en la ejecución provisional de las medidas cautelares dictadas por los tribunales sobre la reordenación de la plaza des Born, al tiempo que busca mantener la actividad de las terrazas de los establecimientos de restauración de la zona.

La resolución judicial obliga a recuperar la situación existente antes de la reordenación de la plaza, realizada en julio de 2025. Entre las actuaciones previstas se encuentran la reapertura de toda la calzada al tráfico rodado, la recuperación de las plazas de aparcamiento eliminadas y la retirada del mobiliario urbano instalado con motivo de la transformación de la plaza en un espacio peatonal.

Uno de los principales retos para el Ayuntamiento es compatibilizar estas medidas con la continuidad de las cinco terrazas autorizadas que actualmente ocupan parte de la calzada. Según los técnicos municipales, las terrazas podrán mantenerse en su ubicación siempre que incorporen los elementos necesarios para garantizar la convivencia con el tráfico y el estacionamiento de vehículos y, especialmente, la seguridad de los usuarios.

La Policía Local, junto con el Servicio de Ocupación de la Vía Pública, será la encargada de delimitar los espacios destinados a las terrazas y establecer las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

El Ayuntamiento se reunió el pasado martes 8 de septiembre con los empresarios titulares de las terrazas de Es Born para informarles de la situación derivada de la resolución judicial y de la solución planteada por el Consistorio.

Paralelamente, la Resolución de Alcaldía contempla la retirada del mobiliario urbano instalado durante la reordenación de la plaza, la recuperación de los aparcamientos y su señalización mediante pintura blanca, por lo que estas plazas quedarán sin regulación horaria.

También está previsto recuperar las dos zonas de carga y descarga que existían antes de la reordenación, repintar los pasos de peatones y reubicar las jardineras.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento pretende cumplir las medidas cautelares y las ordenanzas municipales, al mismo tiempo que busca reducir el impacto de la restitución de la plaza sobre los establecimientos de restauración y mantener la actividad económica de la zona.