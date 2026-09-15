Detenido en Ciutadella un hombre acusado de vender marihuana a menores en la playa

La Policía Nacional ha detenido en Ciutadella a un hombre de nacionalidad española como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, después de que varios testigos alertaran de que ofrecía sustancias estupefacientes, especialmente marihuana, a usuarios de una playa del municipio, entre ellos menores de edad.

La investigación se inició días atrás después de que un menor facilitara información a los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial. Según su testimonio, un trabajador relacionado con el ámbito de la seguridad privada estaría ofreciendo y vendiendo drogas a diferentes personas en una playa de Ciutadella.

De acuerdo con la información aportada, el sospechoso llevaba consigo una bolsa con marihuana que presuntamente vendía, con especial atención a adolescentes.

Tras recibir el aviso, los agentes iniciaron diversas gestiones para localizar e identificar al presunto vendedor. Las pesquisas policiales, junto con los testimonios de personas que habrían presenciado los hechos, permitieron identificar al sospechoso varios días después.

Los agentes localizaron al hombre y procedieron a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Brigada Local de Policía Judicial de la Policía Nacional en Ciutadella.