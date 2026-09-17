Radio Taxi Menorca reclama una revisión de las tarifas ante el aumento de los costes

Radio Taxi Menorca reclama una revisión de las tarifas del servicio de taxi ante el incremento generalizado de los costes que afronta el sector. Su gerente, Digna Tour, asegura en Onda Cero Menorca que el precio de los viajes apenas ha experimentado cambios en los últimos años, mientras que el combustible, los seguros y los vehículos han encarecido de forma significativa la actividad.

Según explica Tur, las tarifas en Menorca llevan años siendo objeto de reivindicación por parte del sector. En los últimos 14 años, señala, el incremento habría sido de apenas tres céntimos, una evolución que considera insuficiente para compensar el aumento de los gastos de los profesionales.

A los costes del combustible se suman, según la gerente, los seguros específicos para los taxis y las exigencias relacionadas con la renovación de la flota. El sector debe afrontar además la adquisición de vehículos híbridos o eléctricos, cuyo precio de compra puede ser superior al de otros modelos.

Las particularidades de Menorca

Radio Taxi Menorca considera que las características de la isla hacen que la transición hacia vehículos híbridos tenga unas particularidades propias. Tur señala que buena parte de los servicios son interurbanos y se realizan por carretera, por lo que el vehículo no puede aprovechar del mismo modo el funcionamiento eléctrico que en trayectos urbanos.

La responsable de Radio Taxi también reclama mejoras en la movilidad durante los meses de mayor afluencia turística. Los accidentes, las obras y la congestión de las carreteras pueden provocar importantes retrasos, especialmente en desplazamientos hacia zonas turísticas y el aeropuerto.

Valoración de la temporada turística

Tur hace una valoración positiva de la temporada turística, aunque subraya las dificultades que afronta el servicio durante los periodos de mayor demanda. En este contexto, defiende la necesidad de contar con recursos suficientes para atender a los usuarios y señala que las licencias temporales permiten reforzar el servicio durante el verano.

La gestión del transporte durante acontecimientos multitudinarios es otro de los problemas señalados. La gerente explica que, en determinadas fiestas y momentos de gran concentración de personas, los taxis deben asumir una elevada presión para atender la demanda, mientras se producen problemas de circulación y coordinación con otros medios de transporte.

Denuncian agresiones y situaciones conflictivas

La situación que viven algunos taxistas durante las noches de mayor actividad. Tur relata episodios de insultos, empujones y agresiones y advierte de que algunos profesionales se sienten inseguros al acudir a determinados lugares de ocio.

La gerente insiste en que el taxi es un servicio público que debe atender a los usuarios en toda la isla, pero reclama que los trabajadores puedan desarrollar su actividad sin verse expuestos a situaciones de violencia o peligro.

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