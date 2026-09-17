El Club Marítimo de Mahón ultima los preparativos para acoger el Mundial de Snipe

El Puerto de Maó ya está listo para convertirse en el centro neurálgico de la vela internacional con la celebración del Mundial de Snipe. El presidente del Club Marítimo de Mahón, Basilio Ferrer, y la directiva Nuria Barca acudieron a los estudios de Onda Cero Menorca para repasar los detalles de un evento que ha requerido dos años de intensa preparación.

La competición reunirá en la rada menorquina a un total de 88 embarcaciones procedentes de 21 países de todo el globo (incluyendo regatistas de Estados Unidos, Japón, Argentina, Chile o Uruguay). Las revisiones y mediciones oficiales arrancan este fin de semana.

La ceremonia inaugural tendrá lugar el próximo lunes a las 20:00 horas en la sede del club, precedida por una rueda de prensa a las 12:00 h. El Club Marítimo contará con cuatro tripulaciones locales compitiendo directamente en el mundial. El sábado se celebrará una merienda conmemorativa que reunirá a regatistas y figuras históricas de la clase Snipe en la isla.

Para facilitar el seguimiento de las pruebas —que se disputarán a mar abierto, a milla y media de la costa—, el club instalará una pantalla gigante en su fachada. Además, los barcos irán equipados con el sistema de geolocalización e-Sailing (TracTrac), permitiendo seguir cada regata en tiempo real desde teléfonos móviles y redes sociales.

Los organizadores destacaron el vínculo histórico de la isla con esta clase naval —presente en Maó desde los años 30— y agradecieron la implicación del equipo de voluntarios, socios y el respaldo institucional de entidades como el Consell Insular, la Autoridad Portuaria y los ayuntamientos de Maó y Es Castell. Ambos invitaron a toda la ciudadanía de Menorca a acercarse al puerto para disfrutar de este espectáculo deportivo único.