La Fira Arrels reúne este fin de semana en Es Mercadal más de 40 expositores de producto local

La Fira Arrels celebra este fin de semana su novena edición con el objetivo de poner en valor el producto agroalimentario y la gastronomía de Menorca. La cita tendrá lugar los días 19 y 20 de septiembre en el Recinte Firal des Mercadal y contará con más de 40 expositores entre productores, elaboradores, restaurantes y entidades vinculadas al sector.

Durante todo el fin de semana, el recinto ferial se convertirá en un escaparate de los productos de la isla, con presencia de quesos, embutidos, aceite, miel, cerveza, vino, sal, conservas, dulces, verduras de temporada y otras elaboraciones procedentes de la tierra y del mar.

la Fira Arrels se ha consolidado como una cita de referencia en el calendario de Menorca y ha subrayado la importancia de dar visibilidad no solo a los productos, sino también a los productores y elaboradores que hay detrás.

La edición de este año incorpora diferentes mejoras en la distribución y programación del recinto. Entre ellas destaca la ampliación de las zonas de sombra para hacer más cómoda la visita tanto a los asistentes como a los expositores, especialmente ante posibles episodios de altas temperaturas.

La gastronomía será uno de los principales atractivos de la feria, que ofrecerá nueve sesiones de cocina en vivo, protagonizadas por chefs y productores locales. También habrá degustaciones de producto local y ecológico

La feria abrirá sus puertas el sábado 19 de septiembre de 10.00 a 21.00 horas y el domingo 20 de septiembre de 10.30 a 14.00 horas. La entrada será libre y gratuita.