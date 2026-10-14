Juan Manuel Delgado prevé licitar las nuevas concesiones de autobús de Menorca a principios de 2027

El conseller insular de Movilidad, Juan Manuel Delgado, ha situado la modernización del transporte público y la mejora de la red viaria entre las principales prioridades de su departamento. En una entrevista, ha anunciado que el Consell Insular de Menorca trabaja con el objetivo de licitar las nuevas concesiones de autobús a principios de 2027, una renovación que permitirá introducir mejoras en el servicio y adaptarlo a las necesidades actuales de la isla.

Delgado ha explicado que el uso del transporte público continúa creciendo desde la implantación de la gratuidad en el último trimestre de 2023. Según los datos que ha facilitado, hasta septiembre de 2026 la demanda ha aumentado un 7,4 % respecto al mismo periodo del año anterior.

El conseller ha valorado positivamente esta evolución y ha destacado la importancia del autobús para reducir la presión del tráfico en las carreteras de Menorca, especialmente durante la temporada turística. Este incremento de usuarios ha coincidido con las obras de la carretera general entre Maó y Alaior, que, según ha señalado, se han desarrollado durante el verano sin incidencias importantes en la circulación.

La renovación del servicio de autobuses, prevista para 2027

Uno de los principales retos que afronta el departamento de Movilidad es la renovación de las concesiones del transporte público, caducadas desde 2020. Delgado ha reconocido que esta situación limita la capacidad del Consell para introducir nuevas líneas, modificar horarios o aumentar frecuencias, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.

Por este motivo, la institución está trabajando en la elaboración de los pliegos de condiciones de las nuevas concesiones, con la previsión de tenerlos preparados antes de finalizar 2026 y poder iniciar la licitación a principios del próximo año.

El nuevo modelo incorporará mejoras tecnológicas, como la posibilidad de pagar los billetes con tarjeta bancaria o teléfono móvil. Para ello, el Consell ha firmado un convenio con el Consorcio de Transportes de Mallorca que permitirá disponer de la maquinaria necesaria para modernizar los autobuses.

Entre las novedades previstas también figura una conexión directa en autobús entre Ciutadella y el aeropuerto de Menorca. Delgado ha aclarado que esta línea no podrá entrar en funcionamiento hasta que se adjudiquen las nuevas concesiones.

Las obras de la carretera general avanzan según lo previsto

En relación con las infraestructuras, el conseller ha asegurado que las dos principales actuaciones pendientes en la carretera general entre Maó y Alaior avanzan conforme al calendario previsto.

Los trabajos afectan al tramo de Talatí y al de Rafal Rubí, entre los puntos kilométricos 5,7 y 7,7. Según las previsiones trasladadas por Delgado, una de las intervenciones debería finalizar a finales de 2026 y la otra en enero de 2027.

El responsable insular ha destacado que las obras no se paralizaron durante el verano y que se han podido compatibilizar con el incremento del tráfico de los meses turísticos.

Respecto a las cuestiones planteadas por la UNESCO sobre el tramo de Rafal Rubí, Delgado ha defendido que las actuaciones se han tramitado con normalidad y cuentan con los informes técnicos y jurídicos necesarios. Asimismo, ha señalado que el Consell está trabajando en la documentación justificativa solicitada.

Nuevos proyectos para completar la reforma viaria

Delgado ha avanzado que el Consell quiere continuar la reforma de la carretera general una vez finalizadas las obras actuales. Entre las próximas actuaciones figura el tramo entre Alaior y el cruce con la carretera Me-16, cuyo proyecto está pendiente de los últimos pasos para su presentación. La institución también prevé licitar la redacción del proyecto correspondiente al tramo entre este cruce y Ferreries.

El conseller ha recordado que la reforma de la carretera general acumulaba años de retrasos y que reactivar las actuaciones entre Maó y Alaior ha sido uno de los objetivos de su departamento desde 2023.

Paneles informativos para reforzar la seguridad vial

Otra de las iniciativas anunciadas por Delgado es la instalación de paneles informativos en la carretera general. El proyecto contempla tanto la obra civil como la adquisición y colocación de los dispositivos, y ha sido consensuado con la Dirección General de Tráfico (DGT).

El Consell espera licitar los trabajos antes de finalizar 2026. Dos de los paneles estarán situados en el tramo actualmente en obras, por lo que su instalación se coordinará con la finalización de estas intervenciones.

Según ha explicado el conseller, los dispositivos permitirán informar a los conductores sobre incidencias, cortes y alternativas de circulación, con el objetivo de mejorar la seguridad y facilitar la gestión del tráfico.

Con estas actuaciones, Juan Manuel Delgado afronta el próximo año con el objetivo de avanzar en la renovación del transporte público, modernizar los sistemas de información viaria y continuar la reforma de la carretera general de Menorca.

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