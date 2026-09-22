Parlem d’Història: acercar la historia a todos a través de Instagram

La historia también puede divulgarse a través de las redes sociales. Ese es el objetivo de Parlem d’Història, una página de Instagram creada por los historiadores Ylenia Cervera y Pol Zamora, que nació hace tres años a partir de las conversaciones y debates que ambos mantenían durante su etapa universitaria.

El proyecto surgió con la intención de acercar la historia a un público amplio y romper con la idea de que esta disciplina se limita a memorizar fechas y acontecimientos. Sus creadores apuestan por explicar los hechos desde diferentes perspectivas y relacionarlos con el arte, la sociología, la antropología y la historia oral.

Los responsables de Parlem d’Història seleccionan temas conocidos y buscan ofrecer sobre ellos un enfoque diferente. Entre sus contenidos aparecen cuestiones relacionadas con la historia antigua, la arquitectura, el totalitarismo, el fascismo o los movimientos de masas, pero también asuntos menos habituales, como la relación entre el jazz y la esclavitud.

Su intención es revisar algunos enfoques tradicionales y acercar al público disciplinas que, según explican, todavía permanecen demasiado vinculadas al ámbito académico. También consideran importante abordar temas polémicos para fomentar que los espectadores desarrollen su propio pensamiento crítico.

Uno de los contenidos que mejor acogida ha tenido entre sus seguidores es el relacionado con la historia más cercana. Los creadores destacan el interés por conocer qué ocurrió en los propios pueblos y comunidades, más allá de los grandes acontecimientos de la historia nacional o internacional.

Las fiestas populares y patronales son uno de los ejemplos utilizados por Parlem d’Història. Detrás de estas celebraciones existe una evolución relacionada con los cambios sociales, urbanísticos, arquitectónicos y culturales de cada localidad.

Para los dos historiadores, explicar estos temas con un lenguaje sencillo es fundamental. Su objetivo es que cualquier persona pueda comprender los contenidos, independientemente de sus conocimientos previos sobre historia.

Aunque las redes sociales son actualmente su principal vía de difusión, Ylenia Cervera y Pol Zamora quieren ampliar el proyecto con actividades presenciales. Entre sus planes se encuentran las visitas guiadas, las rutas históricas y las colaboraciones con ayuntamientos, escuelas y otras instituciones.

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