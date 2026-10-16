El PP de Mahón denuncia la pérdida de 631.400 euros del PIC por no presentar las prórrogas a tiempo

El PP de Mahón ha criticado la gestión del Ayuntamiento tras conocerse la pérdida de 631.400,85 euros del Plan Insular de Cooperación (PIC) por no presentar dentro del plazo las prórrogas necesarias para mantener esta financiación.

La portavoz popular, Virginia Victori, ha responsabilizado al alcalde, Héctor Pons, y ha reclamado explicaciones sobre lo ocurrido. Victori considera que la pérdida de estos fondos no puede justificarse como un simple error administrativo ni atribuirse únicamente a la falta de personal municipal.

La financiación estaba destinada a cuatro actuaciones: la intervención de urgencia en elementos exteriores del conjunto de Sant Francesc, la sustitución de la cubierta del Hipódromo, la redacción del proyecto de s’Esplanada y la primera fase de la red de pluviales de Binidalí. Desde el PP también han señalado que el Consell Insular tendrá que buscar alternativas para intentar mantener la financiación de estos proyectos. Victori ha agradecido la disposición de la institución insular a colaborar, aunque ha insistido en que esto no exime al Ayuntamiento de su responsabilidad.

La formación popular exige a Héctor Pons que explique por qué no se presentaron las prórrogas dentro del plazo, por qué no se informó de la situación a la ciudadanía y qué medidas se adoptarán para evitar que vuelva a suceder