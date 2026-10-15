El Govern prevé abrir sus tres residencias de mayores en el primer semestre de 2027 y estudia nuevas viviendas para combatir la exclusión residencial

Menorca prevé poner en marcha sus tres residencias de mayores durante el primer semestre de 2027. Así lo ha anunciado este jueves la responsable autonómica de Servicios Sociales, Sandra Fernández, durante la conferencia sectorial celebrada en la isla, donde ha explicado que las obras están prácticamente finalizadas y que ahora se trabaja para completar los últimos trámites administrativos y abrir los centros cuanto antes.

La residencia de Maó es la que se encuentra más avanzada y podría ser la primera en entrar en funcionamiento. Según ha señalado la consellera, la finalización definitiva de las obras está prevista para finales de octubre, a partir de cuando deberán completarse los procedimientos de autorización y acreditación del servicio.

El Govern confía en que las otras dos residencias también puedan abrir durante los primeros seis meses de 2027, aunque la puesta en funcionamiento será escalonada para garantizar la calidad de la atención. Entre los aspectos pendientes figuran algunos suministros, como la electricidad, y la contratación del personal necesario para atender los centros.

La consellera ha reconocido que el plan de infraestructuras ha acumulado importantes retrasos y sobrecostes. Según ha explicado, los problemas de planificación inicial y la renuncia de algunas empresas han ralentizado la ejecución de las obras. El sobrecoste global del plan supera los 54 millones de euros, mientras que el retraso medio de las actuaciones ronda los 14 meses. En el caso de la residencia de Maó, la demora supera los dos años.

La conferencia sectorial también ha servido para avanzar en un proyecto piloto destinado a ofrecer una alternativa habitacional a las personas mayores que se encuentran en situación de exclusión residencial, pero que mantienen su autonomía y no necesitan los cuidados propios de una residencia.

La iniciativa contempla inicialmente 15 viviendas y un total de 35 plazas repartidas por el conjunto de Baleares, con presencia en todas las islas.

El programa está pensado para personas mayores que tienen dificultades para acceder a una vivienda, no pueden seguir pagando el alquiler o se encuentran en otras situaciones que les impiden disponer de un hogar. El objetivo es que puedan vivir de forma autónoma, en algunos casos compartiendo vivienda, con un pequeño seguimiento por parte de los servicios sociales.