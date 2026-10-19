La Policía Nacional detiene a un hombre por varios robos de vehículos y falsedad documental

La Policía Nacional ha detenido en Menorca a un hombre de origen argentino como presunto autor de cinco delitos de sustracción de vehículos, dos delitos de falsedad documental por el uso de matrículas dobladas y dos delitos de hurto de placas de matrícula.

La investigación se inició tras varias denuncias presentadas en la Comisaría de Maó por la sustracción de vehículos, así como otras registradas en la Comisaría de Ciutadella y en el puesto de la Guardia Civil de Es Mercadal por el robo de placas de matrícula.

Tras una compleja investigación, los agentes lograron reconstruir el modus operandi del sospechoso, quien presuntamente seguía un plan premeditado para sustraer turismos pertenecientes a empresas de alquiler de vehículos en las inmediaciones del aeropuerto de Menorca.

Para dificultar su identificación y evitar ser localizado por la Policía, el detenido utilizaba la técnica conocida como «matrículas dobladas», que consiste en colocar en un vehículo las placas de matrícula sustraídas previamente de otro turismo. Según la investigación, habría recurrido a este método en al menos dos de los coches robados.

Los informes periciales resultaron determinantes para acreditar la presunta implicación del investigado en los hechos.

La intervención policial permitió recuperar la totalidad de los bienes sustraídos: cinco turismos, cuatro propiedad de empresas de alquiler de coches y uno de un particular, además de dos juegos de placas de matrícula originales.

Todos los vehículos y efectos recuperados ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

El detenido deberá responder por los presuntos delitos que se le atribuyen, mientras que la actuación policial ha permitido esclarecer los hechos investigados y recuperar todos los bienes sustraídos.