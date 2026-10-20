Detenido en Ciutadella por una estafa de casi 100.000 euros en inversiones en criptomonedas

La Policía Nacional ha detenido en Ciutadella de Menorca a un hombre de origen suizo reclamado por las autoridades alemanas por su presunta implicación en una estafa de cerca de 100.000 euros relacionada con falsas inversiones en criptomonedas.

La investigación se remonta a los años 2020 y 2021, cuando, según las autoridades alemanas, el detenido habría ofrecido inversiones a través de una plataforma de criptomonedas que prometía beneficios garantizados de entre el 0,5 % y el 3 % semanal. Sin embargo, las víctimas no recuperaron el dinero invertido ni obtuvieron los supuestos rendimientos.

El hombre era responsable de una empresa que gestionaba la plataforma y habría recibido los fondos de las personas afectadas, que llegaron a invertir casi 100.000 euros en total.

La detención se produjo el pasado sábado en el puerto de Ciutadella, cuando el sospechoso se disponía a viajar a Palma. Tras recibir información sobre su posible presencia en el municipio, agentes del Grupo de Información de la Comisaría de Ciutadella, junto con efectivos del Grupo Local de Seguridad Ciudadana, establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió localizarlo e interceptarlo antes de que pudiera abandonar la isla.

Una vez identificado y confirmada la orden de detención internacional, los agentes trasladaron al hombre a dependencias policiales y pusieron los hechos en conocimiento del juzgado de guardia de la Audiencia Nacional.

Las autoridades judiciales han decretado su ingreso en prisión mientras se tramita el procedimiento correspondiente a la Orden Europea de Detención y Entrega.