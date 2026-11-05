Salud potenciará el programa Paciente Activo en Menorca para mejorar la atención a enfermos crónicos

La Conselleria de Salud quiere reforzar y dar mayor difusión al programa Paciente Activo en Menorca, una iniciativa que permite a personas que conviven con una misma enfermedad compartir experiencias, conocimientos y herramientas para afrontar mejor su patología.

Así lo ha manifestado la responsable autonómica de Salud durante su visita a Menorca, donde ha participado en una jornada de formación y ha mantenido un encuentro con pacientes y profesionales sanitarios implicados en este programa.

Durante su intervención, ha defendido que los pacientes activos representan un valor fundamental para el sistema sanitario, especialmente en el caso de las enfermedades crónicas. Según ha explicado, compartir experiencias con otras personas que atraviesan una misma situación permite comprender mejor la enfermedad, afrontar los miedos y las incertidumbres y recibir consejos prácticos de quienes ya han pasado por situaciones similares.

La consellera ha agradecido especialmente el trabajo del equipo de enfermería responsable del programa en Menorca, formado por Mariola, Miriam, Joana y Gemma, esta última actualmente de baja maternal. También ha avanzado que la Conselleria seguirá potenciando esta iniciativa y que se trabajará para mejorar su difusión tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario.

Actualmente, Menorca cuenta con alrededor de 40 pacientes activos. Se han desarrollado cuatro ediciones de estos talleres y en la última participaron 17 pacientes, según los datos avanzados durante la visita.

Nueva guía clínica sobre obesidad patológica

La jornada también ha servido para abordar la elaboración de una nueva guía clínica del programa Paciente Activo centrada en la obesidad patológica, entendida como una enfermedad.

La responsable de Salud ha destacado que esta nueva guía incorpora aspectos que considera fundamentales en el abordaje de las enfermedades crónicas, como el ejercicio físico, la sexualidad y el bienestar emocional.

En este último ámbito, ha puesto en valor la apuesta de la Conselleria por reforzar la atención psicológica en Atención Primaria, así como la importancia de prestar apoyo también a las personas cuidadoras, que en muchas ocasiones afrontan situaciones de ansiedad y dificultades emocionales.