El PP rechaza frontalmente los parques eólicos marinos frente a las costas de Menorca

El Partido Popular de Menorca ha manifestado su oposición frontal a la implantación de parques eólicos marinos en aguas de la isla. Así lo ha ratificado el candidato de la formación al Congreso de los Diputados, Joan Mesquida, durante una comparecencia de prensa celebrada en la sede del partido para abordar diversas cuestiones de cara a las próximas elecciones generales.

Desde las filas populares critican la postura favorable que han mantenido partidos de la izquierda como el PSOE o Més per Menorca hacia este tipo de macroproyectos energéticos en el mar. Según ha subrayado Mesquida, la instalación de molinos de más de 250 metros de altura no solo afectaría a las costas y a los fondos marinos, sino que alterarían por completo el paisaje protegido de Menorca.

El candidato popular ha recordado que las dos únicas áreas destinadas a acoger parques eólicos marinos en todo el archipiélago balear se encuentran proyectadas frente al litoral menorquín. «Nos sorprende que formaciones que defienden el territorio apoyen proyectos de este calibre en una isla declarada Reserva de la Biosfera y con un sector pesquero y náutico tan dependiente del mar», ha destacado Mesquida. Asimismo, ha instado a las candidaturas de la izquierda a aclarar cuál será su posición firme al respecto ante la incertidumbre que generan estos planes entre la ciudadanía y los sectores afectados de la isla.

Frente a la eólica marina, el Partido Popular propone defender un modelo energético equilibrado y fiable que diversifique las fuentes de generación sin poner en riesgo el entorno natural. En este sentido, Mesquida ha recalcado que la prioridad estratégica para Menorca debe ser garantizar el suministro mediante el segundo cable submarino de conexión con Mallorca. Esta infraestructura no solo aportará seguridad frente a eventuales averías, sino que permitirá canalizar y aprovechar de forma eficiente la energía procedente de los parques fotovoltaicos que ya se están desplegando en la isla sin necesidad de saturar la red.