Avançam denuncia que Alaior permite participar en FITUR a empresas sancionadas por infracciones urbanísticas y ambientales

Avançam reclama al Ayuntamiento de Alaior que impida la participación en futuras acciones de promoción turística, como FITUR, de aquellas empresas que hayan sido sancionadas por cometer infracciones urbanísticas o ambientales en el municipio. Así lo ha defendido el concejal Víctor Ferrer, quien ha criticado que el equipo de gobierno permita que estas compañías colaboren económicamente con la iniciativa municipal aportando 2.000 euros.

Ferrer considera que esta decisión supone una contradicción con el discurso institucional sobre turismo sostenible y representa un agravio hacia las empresas que cumplen con la legalidad. Según ha explicado, su formación tiene identificadas tres empresas que han cometido infracciones relacionadas con el urbanismo y el medio ambiente.

Entre los casos señalados figura el de las siete piscinas construidas ilegalmente en un establecimiento turístico, un asunto por el que, según ha denunciado el concejal, el Ayuntamiento permitió posteriormente su legalización y perdonó una sanción de 1,5 millones de euros. El asunto continúa su recorrido judicial.

También ha recordado el caso de un pozo ilegal que, según Avançam, llegó a extraer 40.000 litros de agua diarios y fue clausurado. La empresa responsable recibió posteriormente una sanción del Govern balear por el uso irregular de esta infraestructura.

Críticas a la gestión municipal

El concejal ha reprochado al alcalde, José Luis Benejam, que no haya modificado las bases de participación en FITUR pese a que Avançam lleva reclamándolo desde el año pasado. Según Ferrer, el argumento del equipo de gobierno es que ya no hay tiempo para introducir cambios y que habrá que esperar a una próxima edición.

El edil considera especialmente incoherente que una de las empresas no participara en la promoción turística mientras estaba siendo investigada y que ahora, una vez resuelto el expediente y confirmada la sanción, pueda volver a hacerlo.

Avançam defiende que el Ayuntamiento debe priorizar a las empresas que respetan la normativa y evitar que la colaboración público-privada sirva para dar visibilidad institucional a compañías sancionadas.

Durante la entrevista, Ferrer también ha cuestionado el modelo de crecimiento turístico de Alaior, al que ha señalado como uno de los municipios de Menorca donde más han proliferado los hoteles rurales y agroturismos. A su juicio, este crecimiento no ha ido acompañado de suficientes recursos administrativos para garantizar la vigilancia y el cumplimiento de la normativa urbanística.

Preocupación por el control del consumo de agua

La entrevista también ha abordado el levantamiento de las restricciones de agua en el municipio. Ferrer ha cuestionado que se haya tomado esta decisión sin que, según denuncia, se hayan presentado pruebas técnicas o análisis objetivos que acrediten que existen condiciones suficientes para hacerlo.

El concejal ha puesto en duda la capacidad municipal para controlar que los establecimientos turísticos cumplen las restricciones, especialmente en cuestiones como el riego de jardines o el uso de mangueras.

En este sentido, ha contrapuesto las exigencias que soportan los ciudadanos con la falta de control que, a su entender, existe sobre determinadas actividades empresariales que realizan un elevado consumo de agua.

Ferrer ha concluido denunciando una sensación de desigualdad entre los vecinos y determinados promotores turísticos, y ha reclamado una mayor coherencia, control administrativo y atención a las necesidades cotidianas de la población.

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