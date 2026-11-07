Noemí Garcia, gana las primarias de Més per Menorca a la presidencia del Consell Insular

Més per Menorca ya tiene candidata para las elecciones al Consell Insular de Menorca de mayo de 2027. Noemí Garcia ha ganado las primarias celebradas este sábado, 7 de noviembre, y encabezará la candidatura de la formación menorquinista a la presidencia de la institución insular.

La votación se ha desarrollado entre las 9.00 y las 14.00 horas, tanto de forma telemática como presencial, con mesas electorales instaladas en Ciutadella, Es Mercadal y Maó. En el proceso han participado un total de 223 personas adheridas al partido.

La candidatura encabezada por Noemí Garcia, junto a Esteve Barceló y Leonor Berja, ha obtenido 193 votos, lo que representa el 86,55 % del total. Por su parte, la candidatura de Elies Coll ha conseguido 28 votos (12,67 %), mientras que se han registrado dos votos en blanco.

Con este resultado, Garcia, actual portavoz del grupo de Més per Menorca en el Consell Insular, queda oficialmente proclamada como cabeza de lista de la formación para los próximos comicios insulares.