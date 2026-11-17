El Teatre Principal de Maó ha presentado hoy todos los detalles de su 56.ª Temporada de Ópera, una edición histórica dedicada íntegramente al compositor italiano Gaetano Donizetti que coincide con el 210.º aniversario de la primera temporada regular de ópera italiana documentada en Maó.

Según ha explicado Santi Pons Quintana, vicepresidente de Amics de s'Òpera de Maó, la programación recupera este año el calendario clásico de los teatros europeos, abandonando el formato por año natural para extenderse desde el otoño hasta la primavera.

Durante el acto, representantes del Govern Balear, el Consell Insular de Menorca, el Ajuntament de Maó y la Fundació Menorquina de l'Òpera han puesto en valor el arraigo único de la lírica en la isla y el trabajo desinteresado de la entidad organizadora. Este compromiso se ha visto refrendado recientemente con la concesión del Premio de Honor Ópera XXI en el Gran Teatre del Liceu —galardón que quedará expuesto en el propio teatro mahonés— y con la entrada histórica de Amics de s'Òpera en la junta directiva de la asociación que agrupa a los principales teatros y temporadas de ópera de España.

Un arranque de lujo: *Le regine e le rivali

La temporada se inaugura este sábado, 21 de noviembre, con el concierto Le regine e le rivali, protagonizado por la aclamada soprano Vasilisa Berzhanskaya. El recital reúne fragmentos esenciales de la exigente trilogía Tudor de Donizetti (Anna Bolena, Maria Stuarda y Roberto Devereux), obras centradas en la corte de Isabel I de Inglaterra que la entidad recupera de su patrimonio musical tras no haberlas programado hasta la fecha.

El estreno situará a Menorca en el foco internacional, ya que el público isleño podrá escuchar a Berzhanskaya en el rol de Anna Bolena antes de que la cantante debute este mismo papel en marzo en el prestigioso Teatro alla Scala de Milán. El concierto contará con la participación habitual de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, dirigida por el joven maestro Pietro Mazzetti.

Clausura en mayo con L'elisir d'amore y la estética de Botero

El broche de oro de la edición llegará los días 28 y 30 de mayo de 2027 con la representación de L'elisir d'amore, título que ya sonó en el Teatre Principal en vida del propio Donizetti a principios del siglo XIX.

El montaje, una producción de Nausica Internacional dirigida escénicamente por Víctor García Sierra, destaca por una propuesta visual inspirada en el universo circense y las pinturas de Fernando Botero. En el foso estará el director mexicano Iván López Reynoso, junto al Coro de Amics de s'Òpera —dirigido por Cristina Álvarez Melis— y la Simfònica de les Illes Balears.