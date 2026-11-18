El Consell Insular de Menorca ha anunciado afecciones puntuales al tráfico en la carretera Me-1, concretamente en la variante de Alaior, debido a los trabajos de instalación de barreras de seguridad que se están llevando a cabo entre los puntos kilométricos 11 y 13,3.

Las actuaciones, que se prolongarán hasta el próximo martes 24 de noviembre, obligarán a realizar cortes puntuales en uno de los carriles de circulación para garantizar la seguridad durante el desarrollo de las obras.

Mientras duren los trabajos, el tráfico estará regulado mediante semáforos durante el horario laboral, por lo que los conductores podrán encontrar retenciones y pequeñas demoras en la zona.

Ante esta situación, el Consell Insular recomienda a los usuarios de la vía extremar las precauciones, reducir la velocidad y respetar tanto la señalización provisional como las indicaciones establecidas en el tramo afectado.