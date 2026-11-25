El candidato del Partido Popular al Senado por Menorca, Ramón Sintes, ha pasado hoy por los estudios de Onda Cero Menorca en la recta final de la campaña electoral para desgranar los ejes principales de su programa. A pocos días de la cita con las urnas este domingo 29 de noviembre, el también secretario general de los populares menorquines y concejal en Ferreries ha defendido la necesidad de que la isla cuente en Madrid con un representante que luche contra la "doble insularidad" y las carencias acumuladas durante los últimos ocho años de gobierno socialista.

Durante la entrevista en Más de Uno Menorca, Sintes ha querido iniciar su intervención conmemorando el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reafirmando el compromiso de su formación con la protección de las víctimas y criticando la gestión del Ejecutivo central en materia de seguridad y leyes penales.

Uno de los bloques centrales de su discurso ha sido el acceso a la vivienda. Sintes ha apostado por la colaboración público-privada y la reducción de trabas burocráticas para agilizar la construcción, poniendo en valor las iniciativas de compra y cesión de suelo impulsadas por el Consell Insular y los ayuntamientos gobernados por el PP para fomentar la vivienda asequible a través del IBAVI. Asimismo, ha exigido al Gobierno central el desbloqueo inmediato de los cerca de 38 pisos de la entidad estatal Casa 47 en Menorca y ha recordado las medidas de su partido para facilitar la emancipación juvenil, como las rebajas fiscales y los avales del 20 % para menores de 40 años.

En materia de movilidad, el candidato popular se ha mostrado tajante respecto a la situación del aeropuerto de Menorca. Sintes ha rechazado una ampliación orientada a masificar la llegada de pasajeros en julio y agosto, apostando en su lugar por la desestacionalización y la mejora urgente de la seguridad y las condiciones laborales en la torre de control. Sobre las rutas aéreas, ha reclamado al Ministerio de Transportes un seguimiento riguroso de la Obligación de Servicio Público (OSP) con Madrid para evitar cancelaciones de última hora como las ocurridas esta misma semana. Del mismo modo, ha pedido reajustar horarios y precios en la conexión con Palma y exigir una solución definitiva para garantizar la conectividad con Barcelona, tras quedar desierta la anterior propuesta estatal ante la Unión Europea.

En el plano económico, Sintes ha denunciado la "asfixia fiscal" que sufren familias y trabajadores autónomos. Entre las propuestas del Partido Popular ha destacado la exención de declaraciones trimestrales de IVA para autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, pasando a liquidaciones semestrales.

Respecto al campo menorquín, tras reunirse con entidades como Unió de Pagesos y la Cooperativa de Sant Bartomeu, el candidato ha reclamado una Política Agraria Común (PAC) adaptada a la realidad insular que garantice el relevo generacional. En cuanto al turismo, ha celebrado la reciente aprobación definitiva en el Parlament de la modificación de la Ley Menorca Reserva de Biosfera, que permitirá regular la entrada de vehículos en verano con plenas garantías jurídicas. Por último, Sintes ha cuestionado la candidatura conjunta de la izquierda al Senado, calificándola como una unión por "necesidad" para mantener el escaño pese a las políticas del Gobierno central, y ha pedido el voto de los menorquines para defender desde un perfil joven los intereses de la isla en la Cámara Alta.