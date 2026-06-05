Fongame reivindica una gestión más eficiente del agua y la energía con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, en Más de Uno Menorca hemos entrevistado a dos representantes de la asociación Fongame: el vicepresidente, Joan Vidal, y el tesorero, José Saavedra, quienes han puesto el foco en la necesidad de avanzar hacia una gestión más eficiente de los recursos hídricos y energéticos, especialmente en territorios insulares como Menorca.

Durante la entrevista, ambos destacaron que la sostenibilidad ya no puede entenderse únicamente como una cuestión ambiental, sino también como un compromiso social y económico que requiere la implicación de administraciones, empresas y ciudadanía.

En relación con el agua, los representantes de Fongame insistieron en la importancia de adoptar medidas que permitan optimizar el consumo y reducir el desperdicio de un recurso cada vez más valioso. En este sentido, señalaron que la eficiencia hídrica debe convertirse en una prioridad tanto en los hogares como en los sectores productivos, apostando por tecnologías y hábitos que favorezcan un uso más responsable.

Por otro lado, Joan Vidal y José Saavedra subrayaron la necesidad de seguir impulsando la eficiencia energética como una herramienta clave para reducir costes, disminuir emisiones y avanzar hacia un modelo más sostenible. Entre las medidas que consideran fundamentales se encuentran la mejora del aislamiento de los edificios, la incorporación de sistemas más eficientes y el aprovechamiento de las energías renovables.

Los representantes de Fongame coincidieron en que la transición hacia modelos más sostenibles requiere planificación y concienciación, pero también decisiones concretas que permitan obtener resultados tangibles a corto y medio plazo. Con motivo de esta jornada internacional dedicada a la protección del medio ambiente, la asociación quiso lanzar un mensaje de responsabilidad compartida, recordando que pequeñas acciones cotidianas pueden contribuir de forma significativa a la conservación de los recursos naturales y a la construcción de un futuro más sostenible para Menorca.