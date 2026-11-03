Ciutadella acoge «Gastrochef Menorca» para celebrar el legado de la Región Europea de Gastronomía

El Teatro Oculari de Ciutadella será la sede este próximo domingo, 8 de noviembre, de las jornadas «Gastrochef Menorca», un encuentro gastronómico diseñado para poner en valor todo el trabajo realizado desde que la isla fue declarada Región Europea de Gastronomía.

En declaraciones a Más de Uno Menorca, el chef Pau Sintes ha destacado la importancia de esta cita, que busca proyectar a los jóvenes talentos locales y dar visibilidad a la identidad culinaria menorquina.

Uno de los momentos destacados de las jornadas será la presentación de un recetario recopilatorio que reúne las creaciones de los jóvenes chefs y cocineros que han participado en estas jornadas desde el año 2021. Esta publicación estará disponible tanto en formato físico como digital para el público asistente. Además, Pau Sintes detalló la labor de mentoría que se está realizando con el joven cocinero mahonés Gabriel Pons Ladino, ganador de la última edición local, a quien se está preparando intensamente para representar a Menorca en el concurso internacional que se celebrará en Malta.

Durante la cita de este domingo, se dará el relevo de este proceso de tutoría y, además, se abrirá oficialmente la convocatoria para el certamen Jove Chef Menorquí 2027. El evento reservará un espacio muy emotivo hacia el mediodía para recordar la figura y la memoria del cocinero menorquín Carles Juanico, fallecido hace unos meses. Sintes, que tuvo la oportunidad de trabajar junto a él en sus inicios, ha subrayado el cariño, respeto y sensibilidad que Juanico siempre transmitió hacia la cocina de la isla, asegurando que este homenaje será "más que merecido" por parte de toda la profesión.

El programa completará la jornada con una batalla culinaria y una degustación de platos elaborados con producto local de la isla —como la gallina negra menorquina— y en colaboración con artesanos, ceramistas y pintores de la tierra. Sintes ha concluido haciendo un llamamiento a la autovaloración del patrimonio gastronómico insular: "Tenemos una despensa impresionante tanto de tierra como de mar. Estas jornadas deben servir para sentirnos más orgullosos de la cocina que hacemos y compartirla con todos".