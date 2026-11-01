La Junta Electoral ordena retirar un vídeo promocional de los Bons Menorca por posible vulneración de la normativa electoral

La Junta Electoral de Zona de Menorca ha ordenado al Consell Insular retirar un vídeo promocional de la campaña Bons Menorca, difundido en las redes sociales oficiales de la institución el pasado 26 de octubre. El organismo considera que la publicación puede vulnerar el principio de neutralidad de las administraciones públicas durante el periodo electoral, previo a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La resolución responde a una denuncia presentada por la coalición Ara Més–Front Ampli, que puso en conocimiento de la Junta Electoral la difusión del vídeo en la cuenta oficial de Instagram del Consell. La formación entendía que la publicación no respetaba las limitaciones establecidas por la legislación electoral para la comunicación institucional durante este periodo.

El vídeo promocionaba la iniciativa Bons Menorca, una campaña de descuentos destinada a incentivar las compras en los comercios de la Isla. En las imágenes aparecían el presidente del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, y la consellera de Economía, Maria Antònia Taltavull, vinculando la actuación del gobierno insular con esta iniciativa. La publicación incluía, además, el lema «Entre tots feim Menorca».

En su acuerdo, la Junta Electoral considera que la presencia de representantes políticos en el vídeo, asociada a la promoción de una iniciativa institucional, puede contribuir indirectamente a influir en la formación de la opinión de los electores. Por este motivo, entiende que el contenido puede entrar en conflicto con el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que limita la propaganda y la publicidad institucional durante los procesos electorales para garantizar la neutralidad de los poderes públicos.

La Junta ha ordenado al Consell retirar inmediatamente el vídeo de Instagram y del resto de redes sociales, así como de la página web y de cualquier otro soporte en el que se haya difundido. También insta a la institución insular a abstenerse de publicar contenidos similares mientras se mantenga el periodo electoral.

Sin embargo, la resolución no contempla la apertura de un expediente sancionador contra el presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, ni contra la consellera Maria Antònia Taltavull.