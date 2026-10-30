Cuatro miembros de Arran Menorca, investigados por el lema «M*ta un guiri» estampado en unas camisetas

Cuatro miembros de Arran Menorca están siendo investigados por un presunto delito de odio a raíz de la difusión de unas camisetas con el polémico lema «M*ta un guiri, allibera una casa» («M*ta a un guiri, libera una casa»). La investigación judicial se inició después de un atestado elaborado por la Policía Nacional y ha situado a los integrantes de la organización ante los juzgados de Maó.

Según ha informado la propia organización, las cuatro personas fueron citadas a declarar a finales del pasado mes de agosto. El procedimiento tiene su origen en un mensaje estampado en unas camisetas que Arran presenta como una acción de carácter satírico y reivindicativo para denunciar los efectos del turismo masivo sobre la sociedad menorquina, especialmente en lo relacionado con el acceso a la vivienda.

Uno de los últimos movimientos del procedimiento ha sido la oposición de la Fiscalía al recurso de apelación presentado por Arran contra el auto de incoación de diligencias. La organización cuestiona tanto la proporcionalidad de la actuación policial como la propia existencia de indicios de delito en los hechos investigados.

Desde Arran sostienen que el mensaje debe interpretarse dentro de un contexto de crítica social y política, y no como una incitación real a la violencia contra los visitantes extranjeros. La organización considera que la investigación supone una interpretación desproporcionada de una consigna que, según defiende, utiliza la provocación y la ironía como herramientas de denuncia.

Asimismo, cuestiona que el lema pueda encuadrarse en el artículo 510 del Código Penal, relativo a los delitos de odio, y considera que la interpretación policial amplía indebidamente el alcance de la protección prevista en este precepto.

La polémica se produce en un contexto de creciente debate en Menorca sobre el impacto del modelo turístico en la vida cotidiana de sus residentes. El encarecimiento de los alquileres, la dificultad para encontrar vivienda durante todo el año y la presión sobre determinados recursos de la isla forman parte de las preocupaciones que diferentes sectores sociales han situado en el centro de la discusión pública.

En territorios insulares como Menorca, donde el territorio disponible es limitado y la actividad económica mantiene una estrecha relación con el turismo, la cuestión de cómo compatibilizar la actividad turística con las necesidades de la población residente se ha convertido en uno de los principales debates sociales.

Las reivindicaciones contra la masificación turística han dado lugar a distintas formas de protesta, desde movilizaciones y campañas de concienciación hasta acciones de carácter simbólico y mensajes deliberadamente provocadores. El lema de las camisetas de Arran se enmarca, según la organización, en esta última línea de actuación.